Артиллеристы благодаря подразделению Shadow уничтожили пушку Д-20 (видео)

Аэроразведчики подразделения Shadow сумели зафиксировать вражескую технику, что позволило украинским артиллеристам ее уничтожить.

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Бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова успешно ликвидировали гаубицу Д-20. В пресс-службе в Facebook сообщили подробности.

Аэроразведчики подразделения Shadow сумели зафиксировать вражескую технику. Реализовал успешные действия расчет 64 отдельного пушечного дивизиона.

"Не забывайте поддерживать ВСУ и верить в наших воинов! Работаем дальше, до полной Победы! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Уничтожение техники россиян летом 2023 года

Украинские бойцы уничтожили технику РФ вблизи Донецкого аэропорта. Защитники показали, как ликвидировали российскую БМП-1 на Авдеевском направлении. В группировке заявили, что нанесения потерь врагу не способно утомлять.

Батальон К-2 уничтожил гаубицу Д-30 и КамАЗ в промышленной зоне в Донецкой области. Артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили технику, которую враг пытался тщательно спрятать. Ликвидирована была и гаубица Д-30. Артиллерийскую установку захватчики спрятали среди густой растительности, но это им не помогло.

В августе украинский FPV-дрон в тандеме с кассетными снарядами уничтожили российскую БМП-2. Техника российских войск была ликвидирована одним дроном, снимал происходящее другой БПЛА, а дополнительный ракурс обеспечил третий.

Напомним, 14 августа Силы обороны уничтожили пол роты ВС РФ на левобережье Херсонщины. За частью российских захватчиков в районе села Казачьи Лагери приехала эвакуация, которой также не повезло попасть под огонь. Не ликвидированные Силами обороны оккупанты сдались в плен.