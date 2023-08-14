Прятались на ферме: Силы обороны уничтожили полроты ВС РФ на левобережье Херсонщины (видео)

За частью российских захватчиков в районе села Казачьи Лагери приехала эвакуация, которой также не повезло попасть под огонь. Не ликвидированные Силами обороны оккупанты сдались в плен.

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Сводный отряд групп БПЛА под командованием генерала Дмитрия Марченко совместно с другими подразделениями Сил обороны успешно уничтожил российских штурмовиков на левобережье Херсонской области. Соответствующие кадры были опубликованы 14 августа в телеграм-канале "Николаевский Ванек", который ведет представитель Сил обороны Украины.

По данным блогера, защитникам удалось ликвидировать до половины роты вражеских штурмовых войск, и это подтвердила доразведка. В посте говорится, что оккупанты пытались спрятаться после боев на ферме в районе села Казачьи Лагери.

"За другими приезжала эвакуация, которая также попала под огневой контроль. Те, кто остался — добровольно сдались в плен. Боевая работа на этом участке продолжается", — передал автор контента.

Автор канала отметил, что видео было опубликовано с существенной задержкой, и пообещал, что "дальше будет".

Напомним, 8 августа российские провоенные блогеры сообщали о закреплении Сил обороны на левом берегу Херсонской области. В частности, речь шла о том, что защитники заняли село Казачьи Лагери и прорвали первую линию обороны ВС РФ.

9 августа на заявления россиян ответила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр. Она не подтвердила информацию о форсировании Днепра и призвала доверять только официальным источникам. Также она отметила, что Генштаб ВСУ и Минобороны распространяют "только безопасные" данные.