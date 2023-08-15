Батальон К-2 уничтожил гаубицу Д-30 и КамАЗ в промышленной зоне в Донецкой области (видео)

Артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили технику, которую враг пытался тщательно спрятать.

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Батальон К-2 54 бригады ВСУ уничтожил гаубицу Д-30 и КамАЗ в промышленной зоне на Соледарско-Северском направлении. В пресс-службе подразделения в Facebook сообщили подробности.

Сначала украинские защитники зафиксировали грузовик. Автомобиль находился на разрушенном предприятии. Впоследствии артиллерия подразделения успешно обезвредила технику.

Ликвидирована была и гаубица Д-30. Артиллерийское учреждение захватчики спрятали среди густой растительности, но это им не помогло.

"Пристрелявшись и внеся все необходимые коррективы, артиллерист скрещивает пальцы и надеется, что естественный разлет снаряда придется именно "в яблочко"", — говорится в сообщении.

Уничтожение артиллерии РФ

В августе украинские добровольцы уничтожили вражескую гаубицу "Мста-Б". Вместе с установкой российские захватчики потеряли боекомплект. 2А65 "Мста-Б — это гаубица калибра 152 мм, способная поражать цели на расстоянии более 24 километров.

В конце июля дрон Perun ликвидировал бронемашину россиян, а также гаубицу Д-30. Оккупанты решили спрятать технику среди деревьев, но украинские аэроразведчики выследили ее и нанесли мощный удар. Первой целью беспилотного летательного аппарата стала бронемашина российских военных. Еще днем ее среди деревьев в лесополосе выследил беспилотник-разведчик украинских войск. Уже в темное время суток технику ликвидировали. Кроме того, военные с помощью того же дрона PERUN ликвидировали 122-мм гаубицу Д-30.

Напомним, 15 августа операторы ССО уничтожили четыре единицы техники российских войск. Благодаря эффективной работе операторов беспилотников удалось зафиксировать военные боевые машины и автотехнику.