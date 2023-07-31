Больше стрелять не будут: дрон Perun ликвидировал бронемашину и гаубицу Д-30 (видео)

Оккупанты спрятали технику среди деревьев, но украинские аэроразведчики выследили ее и нанесли удар.

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Во время контрнаступления на южном направлении Вооруженные силы Украины с помощью дрона уничтожили технику российских оккупантов. Соответсвующие видеокадры опубликовал народный депутат Юрий Мысягин в своем Telegram-канале в понедельник, 31 июля.

Первой целью беспилотного летального аппарата стала бронемашина российских военных. Еще днем ее среди деревьев в лесополосе выследил украинский беспилотник-разведчик. А ночью дрон PERUN подлетел к технике вплотную и сбросил на машину несколько снарядов. На черно-белом видео можно увидеть яркие вспышки и огонь, который охватил технику.

Кроме того военные с помощью того же дрона PERUN ликвидировали 122-мм гаубицу Д-30. Предисторию того, как и где именно была обнаружена гаубица бойцы не показали. На видео сразу видна работа украинского беспилотника, который подлетел к технике россиян в темное время суток. Оператор заставил дрон зависнуть над целью и сбросить на нее боеприпасы.

Заметим, что гаубица Д-30 — это не современное оружие. Она была принята на вооружение ВС СССР еще в 1960 году и используется в наше время рядом стран. Гаубицу обслуживает расчет из 6 человек. Эта техника может поражать цель на расстоянии 15,3 км и совершать до 8 выстрелов в минуту.

Напомним, несколько ранее дрон ВСУ Perun расправился с российской САУ "Нона-С" на Херсонщине. Беспилотник хорошо показывает себя с начала украинского контрнаступления и продолжает бить оккупантов "интересными" боеприпасами.

Кроме того в начале июля стало известно, что во время контрнаступления ВСУ украинский дрон Perun уничтожил 100 целей, включая военную технику и живую силу противника. Беспилотник хорошо зарекомендовал себя на фронте из-за своих способностей обходить системы радиоэлектронной борьбы противника и массово уничтожать живую силу и технику ВС РФ.