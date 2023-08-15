"Наши горячие приветствия": украинские добровольцы уничтожили вражескую гаубицу "Мста-Б" (видео)
Вместе с установкой российские захватчики потеряли боекомплект. 2А65 "Мста-Б — это гаубица калибра 152 мм, способная поражать цели на расстоянии более 24 километров.
Украинские защитники лишили российских оккупантов советской гаубицы 2А65 "Мста-Б" и боекомплекта. Об этом пресс-служба 8-го отдельного батальона Аратта имени Андрея Гергерта УДА сообщила 15 августа в соцсетях.
"Наши горячие приветствия уничтожают полностью "Мста-Б" и б/к. Держим уровень температуры в аду для оккупантов", — говорится в посте.
Гаубица 2А65 "Мста-Б": что о ней известно
По данным "Милитарного", гаубица "Мста-Б" имеет калибр 152 мм и предназначена для ликвидации тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств. Также она может быть полезной в разрушении оборонительных сооружений, подавлении живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Серийное производство "Мста-Б" началось в 1987 году. Сейчас такие гаубицы находятся на вооружении у Украины и еще нескольких стран.
Технические характеристики 2А65 "Мста-Б":
- максимальная дальность стрельбы — 24,7 километра;
- минимальная — 6,5 метра;
- скорострельность — 8 выстрелов в минуту;
- масса осколочно-фугасного снаряда — 43,56 килограмма;
- вес пушки — 7 тонн;
- расчет — 6 человек.
Напомним, 7 августа командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что аэроразведчик с позывным "Вялый" помог артиллеристам в уничтожении вражеской гаубицы "Мста-Б". Операция проходила в районе Бахмута в Донецкой области.
Ранее, 4 июня, гаубицу 2А65 "Мста-Б уничтожили бойцы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Российские оккупанты установили ее среди густой растительности, надеясь, что зелень скроет установку.