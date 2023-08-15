"Кобзон в восторге": украинские бойцы уничтожили технику РФ вблизи Донецкого аэропорта (видео)

Защитники показали, как ликвидировали российскую БМП-1 на Авдеевском направлении. В группировке заявили, что нанесение потерь врагу не способно утомлять.

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Бойцы БУАР 110 ОМБр уничтожили на Авдеевском направлении российскую бронетехнику. Соответствующими кадрами воины поделились в соцсетях 15 августа.

"Мы никогда не устанем уничтожать вражескую технику! (Умерший российский певец Иосиф, — ред.) Кобзон в восторге от нашей работы", — заявили в подразделении.

В телеграмм-канале "Украинского националистического союза" проинформировали, что на видео — уничтожение вражеской БМП-1.

В публикации УНС говорится, что защитники нанесли потери ВС РФ на участке между Донецким аэропортом и поселком Опытное.

Напомним, 15 августа президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский посетил позиции нескольких подразделений Сил обороны Украины в Запорожской области. Во время встречи с защитниками он увидел карту линии фронта и поговорил с командирами подразделений.

Бойцы батальона К-2 54 бригады ВСУ превратили в металлолом российскую гаубицу Д-30 и КамАЗ. В пресс-службе отметили, что это произошло в промышленной зоне в Донецкой области. Российские оккупанты пытались спрятать установку среди густой растительности, но уберечь ее это не помогло.

Воины подразделения БПЛА "Грифон" совместно с солдатами 501-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали вражескую БМП-2. В этом защитникам помог дрон, еще два беспилотника сняли удар с разных ракурсов.