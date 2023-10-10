"Передали куди треба": партизани потрапили на військовий аеродром РФ в Криму (фото, відео)

Учасники руху опору стежать за усіма військовими об'єктами окупаційних військ на півострові. На аеродромі партизани помітили велику кількість персоналу для обслуговування ворожої авіації.

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Учасники підпілля прокралися на територію аеродрому "Ореховское", який розташований у тимчасово окупованому Криму. У Telegram-каналі "Атеш" опубліковані відповідні фото та відео.

Вони обрали безпечний маршрут та згодом почали збирати важливу інформацію про наявність загарбницьких військ на військовому об'єкті. Зафіксовано велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки ворога.

У повідомленні йдеться про те, що учасники руху опору стежать за усіма військовими об'єктами окупаційних військ РФ на території Криму. Подробиці щодо результатів своєї діяльності вони не оголосили.

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"Усю інформацію було оперативно передано куди треба", – йдеться у дописі.

Підпілля в Криму

Учасники руху опору 9 жовтня заявили, що окупанти бояться перекидати катери морем та транспортують вглиб Криму. Агенти "Атеш" зафіксували транспортування військового катера, який везли з порту Феодосії вглиб Криму. Точний тип судна їм розпізнати через маскування не вдалося.

Також підпілля встановило, що війська РФ перекидають радянські гаубиці Д-20 до Криму. За їхньою інформацією, кримські лікарні заповнені пораненими окупантами із Запорізького напрямку. В підпіллі вважають, що військову техніку ворог перекидає до Джанкоя з Мелітополя.

Нагадаємо, 6 жовтня партизани в Криму проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод. Вони фіксували частину понтонно-мостового парку, що включає в себе техніку, призначену для створення поромних і мостових переправ через водні перешкоди.