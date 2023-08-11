"Дістануть кораблі РФ у будь-якій точці": Україна отримала нове покоління морських дронів

Український безпілотник може виконувати розвідку або наносити удари в режимі "камікадзе" — все залежить від встановленого обладнання.

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Останні два інциденти з кораблями Чорноморського флоту РФ (удари по судну "Оленегорский горняк" і танкеру SIG) показали, що на озброєнні України вже є новітні дрони, які можуть атакувати російські кораблі практично в усій акваторії Чорного моря. Про це газеті "Експрес" розповіли українські військові експерти

Журналісти ЗМІ опитали кількох експертів, які прокоментували ситуацію з морськими дронами на озброєнні української армії. Так, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук вважає, що Україна не тільки заявила про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів у Чорному морі, а й підтвердила це на практиці.

"ЗСУ продемонстрували, що мають на озброєнні новітній морський безпілотник, який здатний дістати російські кораблі", — сказав експерт.

Зі свого боку ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко додав, що наші військові не просто вражають кораблі супротивника, а роблять це на значних відстанях, що дорівнюють у середньому 700 кілометрам. Раніше морські дрони могли працювати в набагато меншому радіусі.

Експерти одноголосно говорять про те, що завдати російським кораблю і танкеру таких пошкоджень міг би морський автономний апарат MAGURA V5. Цей дрон може виконувати як розвідку при оснащенні відповідною апаратурою, так і удари як катер-камікадзе. Існує ціла лінійка таких дронів, оскільки їх удосконалюють і випускають у різних версіях. Згідно із заявленими тактико-технічними характеристиками, бойова частина MAGURA V5 (п'ята версія) сягає 350 кілограмів. Безпілотники можуть працювати роєм, тобто у складі трьох безпілотників: двох стандартних і одного з щоглою для апаратури, ймовірно, ретранслятора зв'язку.

Технічні характеристики дрона MAGURA V5

крейсерська швидкість — 40,7 км/год;

максимальна швидкість — 78 км/год;

дальність роботи — 833 км;

довжина — 5,5 м;

ширина — 1,5 м;

висота над ватерлінією — 0,5 м.

Нагадаємо, 3 серпня голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розкрила, чи зможуть дрони Magura V5 знищити флот Росії. Морські дрони показують, що Україна не тільки сподівається на допомогу партнерів, а й сама розробляє зброю для захисту.

А наприкінці липня на виставці в Стамбулі показали український морський дрон MAGURA V5. Він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.