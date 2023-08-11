"Достанут корабли РФ в любой точке": Украина получила новое поколение морских дронов

Украинский беспилотник может выполнять разведку или наносить удары в режиме "камикадзе" — все зависит от установленного оборудования.

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Последние два инцидента с кораблями Черноморского флота РФ (удары по судну "Оленегорский горняк" и танкеру SIG) показали, что на вооружении Украины уже есть новейшие дроны, которые могут атаковать российские корабли практически по всей акватории Черного моря. Об этом газете "Експрес" рассказали украинские военные эксперты

Журналисты СМИ опросили нескольких экспертов, которые прокомментировали ситуацию с морскими дронами на вооружении украинской армии. Так, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что Украине не только заявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести российских портов в Черном море, но и подтвердила это на практике.

"ВСУ продемонстрировали, что имеют на вооружении новейший морской беспилотник, который способен достать российские корабли", — сказал эксперт.

В свою очередь экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко добавил, что наши военные не просто поражают корабли противника, а делают это на значительных расстояниях, равных в среднем 700 километрам. Раньше морские дроны могли работать в гораздо меньшем радиусе.

Эксперты единогласно говорят о том, что нанести российским кораблю и танкеру такие повреждения мог бы морской автономный аппарат MAGURA V5. Этот дрон может выполнять как разведку при оснащении соответствующей аппаратурой, так и удары как катер-камикадзе. Существует целая линейка таких дронов, поскольку их усовершенствуют и выпускают в разных версиях. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, боевая часть MAGURA V5 (пятая версия) достигает 350 килограммов. Беспилотники могут работать роем, то есть в составе трех беспилотников: двух стандартных и одного с мачтой для аппаратуры, вероятно, ретранслятора связи.

Технические характеристики дрона MAGURA V5

крейсерская скорость — 40,7 км/ч;

максимальная скорость — 78 км/ч;

дальность работы — 833 км;

длина — 5,5 м;

ширина — 1,5 м;

высота над ватерлинией — 0,5 м.

Напомним, 3 августа глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк раскрыла, смогут ли дроны Magura V5 уничтожить флот России. Морские дроны показывают, что Украина не только надеется на помощь партнеров, но и сама разрабатывает оружие для защиты.

А в конце июля на выставке в Стамбуле показали украинский морской дрон MAGURA V5. Он предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.