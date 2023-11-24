"Немного повредили стены и крышу": БпЛА атаковали химзавод на Брянщине, где изготавливают детонаторы

Группы беспилотников трижды атаковали предприятие каждые 5 дней, начиная с 11 ноября. В СМИ сообщили, что их каждый раз нейтрализовали над территорией завода.

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В России в Брянской области местный химзавод атаковала стая беспилотников. Дроны прилетали трижды. Об этом пишет российское издание Mash.

"ВСУ попытались атаковать дронами крупнейший химзавод в Брянской области. По нашей информации, за последние две недели со стороны украинских солдат дроны прилетали трижды. Безуспешно", — пишет СМИ.

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БпЛА атаковали воинскую часть ВС РФ: один дрон долетел и взорвался, — росСМИ

Отмечается, что первый прилет дронов зафиксировали 11 ноября, второй произошел 16 ноября, третий — 21-го. Все летательные аппараты якобы сбили над территорией предприятия.

"Из-за этого немного повредились крыша и стены", — отметило Mash.

Что выпускают на химическом заводе имени 50-летия СССР

АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" (АО "БХЗ ИМ. 50-летия СССР") — предприятие химической промышленности, специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов.

Продукция, выпускаемая на заводе:

Сейсмические заряды;

шашки-детонаторы;

шпуровые заряды.

Химический завод имени 50-летия СССР в городе Сельцо находится под санкциями.

Напомним, что в Джанкое в оккупированном Крыму БпЛА поразили воинскую часть ВС РФ. Было уничтожено средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию врага и личный состав.

Также утром 24 ноября росСМИ сообщили, что БпЛА атаковали территорию Крыма, 13 дронов были уничтожены, а пострадавших и разрушений нет.