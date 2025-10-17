"Та сама історія": в одному селі на Дніпропетровщині мешканці вдруге поцупили КАБ

Мешканці одного села у Дніпропетровській області другий рік поспіль поцупили нерозірваний російську керовану авіабомбу (КАБ).

Інцидент повторно відбувся у селі Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області. Про це 16 жовтня розповів Telegram-канал DroneBomber інженера й тестувальника програмного забезпечення для безпілотників.

"Хто памʼятає історію з вкраденим КАБом в Томаківці? Ну так-от, те саме село, та сама історія", — йдеться у повідомленні.

Подробиці інциденту у каналі наразі не розкривають: обіцяють розповісти пізніше.

Також автор каналу пожартував з цього приводу. додавши: "Продам КАБ, 12 000 гривень".

Варто зазначити, що ідентичний випадок у Томаківці на Дніпропетровщині трапився у листопаді 2024 року. Тоді канал DroneBomber повідомляв, що мешканці села поцупили російський ударний безпілотник типу "Шахед", який впав під дією засобів радіоелектронної боротьби, а також нерозірвану керовану авіаційну бомбу. Користувачі жартували з цього приводу: мовляв, КАБ важить близько 250 кілограмів, через що завдання було не з легких.

Що робити з нерозірваним боєприпасом

В умовах ведення війни та регулярних російських обстрілів нерідко трапляється так, що ворожі боєприпаси приземляються, однак не вибухають. На сайті Міністерства внутрішніх справ України розмістили інструкцію, як поводитися при виявленні таких снарядів:

зупинитися;

якщо поруч є люди — голосно повідомити про небезпеку та закликати їх зупинитися;

перевірити, чи немає поруч дротів, мотузок, розтяжок, інших підозрілих предметів;

постаратися відійти на безпечну відстань — бажано тим маршрутом, яким ви йшли раніше;

повідомити про місце виявлення боєприпаса відповідним службам.

Громадян також закликають у жодному разі не брати такі боєприпаси у руки, адже це може бути небезпечно.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджують такі боєприпаси.

