У Запорізькій області невідомі поцупили збиті КАБ і "Шахед"

Обидва інциденти трапилися в селищі Томаківка Нікопольського району. Нині військові просять передати ворожі боєприпаси для знешкодження.

Невідомі в Запорізький області поцупили російський дрон-камікадзе типу Shahed, який впав під дією засобів радіоелектронної боротьби під час повітряної атаки. Також зникла російська коригована авіабомба (КАБ). Обидва боєприпаси зникли в селі Томаківка. Нині їх закликають повернути. Про це повідомив Telegram-канал DroneBomber інженера й тестувальника програмного забезпечення для БПЛА.

У повідомленні йдеться, що фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій мають знешкодити КАБ і "Шахед", які не здетонували після падіння.

"Подумай головою, друже! Я обіцяю, що поліція тебе не зачепить, просто поверни КАБ!" – спершу з гумором зазначив автор. У коментарях зауважили, що КАБ важить близько 250 кг, тому це було явно нелегко.

Повідомлення про поцуплений КАБ

Наступного дня автор додав, що окрім КАБа хтось поцупив "Шахед".

Він розповів, що ці засоби ураження важливо повернути не тільки тому, що вони небезпечні, а й через те, що в них містяться цінні компоненти.

Повідомлення про поцуплений "Шахед"

Особисто йому цікавий приймач "Комета", який міститься у ворожому БПЛА. Він застосовується на цифрових підстанціях і дуже ускладнює роботу українським комплексам радіоелектронної боротьби з глушіння безпілотників. Також цей приймач росіяни почали ставити й на модулі планерування і корекції для авіаційних бомб, щоб ніщо не заважало їм влучати у потрібну ціль.

Той самий компонент "Комета"

"Окей, по***уй на той КАБ. Верніть "Шахед"! На***уя вам той "Шахед!" Майте совість, там дуже цінні компоненти для нас! Я зараз не жартую, якийсь розумник реально спи***див "Шахед". Друже, якщо ти мене читаєш, віддай мені "Комету", решту залиш собі", – написав DroneBomber.

Згодом він пожартував, що "хтось хайпується на цікавій аналітиці", а його канал — на вкраденому КАБі. І ще раз попросив так не робити.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що українська ППО під час російських повітряних атак не тільки збиває ударні БПЛА, а й протидіє їм за допомогою радіоелектронних перешкод. Саме ці дрони, які не долетіли до цілі, позначені у списках, як "локаційно втрачені". Також вони можуть повернутись у Росію, чи Білорусь.

Під час атаки на Україну сьогодні ЗМІ Молдови повідомили, що щонайменше чотири російські ракети залетіли на території їхньої країни.