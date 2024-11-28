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В Запорожской области неизвестные украли сбитые КАБ и "Шахед"

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Фото: Telegram | Иллюстративное фото: сбитый РЭБ российский "Шахед"

Оба инцидента произошли в поселке Томаковка Никопольского района. Сейчас военные просят передать вражеские боеприпасы для обезвреживания.

Неизвестные в Запорожский области украли российский дрон-камикадзе типа Shahed, который упал под действием средств радиоэлектронной борьбы во время воздушной атаки. Также исчезла российская корректируемая авиабомба (КАБ). Оба боеприпаса исчезли в селе Томаковка. Сейчас их призывают вернуть. Об этом сообщил Telegram-канал DroneBomber инженера и тестировщика программного обеспечения для БПЛА.

В сообщении сказано, что специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям должны обезвредить КАБ и "Шахед", которые не сдетонировали после падения.

"Подумай головой, друг! Я обещаю, что полиция тебя не тронет, просто верни КАБ!" — сначала с юмором отметил автор. В комментариях отметили, что КАБ весит около 250 кг, поэтому это было явно нелегко.

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Сообщение об украденном КАБ

На следующий день автор добавил, что кроме КАБа кто-то украл "Шахед".

Он рассказал, что эти средства поражения важно вернуть не только потому, что они опасны, но и потому, что в них содержатся ценные компоненты.

шахед украли запорожье, томаковка Fullscreen
Сообщение об украденном "Шахеде"

Лично ему интересен приемник "Комета", который находится во вражеском БПЛА. Он применяется на цифровых подстанциях и очень усложняет работу украинским комплексам радиоэлектронной борьбы по глушению беспилотников. Также этот приемник россияне начали ставить и на модули планирования и коррекции для авиационных бомб, чтобы ничто не мешало им попадать в нужную цель.

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Тот самый компонент "Комета"

"Окей, по***уй на этот КАБ. Верните "Шахед"! На*уй вам этот "Шахед"! Имейте совесть, там очень ценные компоненты для нас! Я сейчас не шучу, какой-то умник реально сп***ил "Шахед". Друг, если ты меня читаешь, отдай мне "Комету", остальное оставь себе", — написал DroneBomber.

Впоследствии он пошутил, что "кто-то хайпуется на интересной аналитике", а его канал — на украденном КАБе. И еще раз попросил так не делать.

Напомним, Фокус писал о том, что украинская ПВО во время российских воздушных атак не только сбивает ударные БПЛА, но и противодействует им с помощью радиоэлектронных помех. Именно эти дроны, которые не долетели до цели, обозначены в списках, как "локационно потерянные". Также они могут вернуться в Россию или Беларусь.

Во время атаки на Украину сегодня СМИ Молдовы сообщили, что по меньшей мере четыре российские ракеты залетели на территории их страны.