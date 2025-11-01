Спецпризначенців Буданова у Покровську нібито "знищили": Міноборони РФ бреше, — ЗМІ

У Міністерстві оборони РФ заявили, що нібито знищили розвідників, які намагались висадитись з гелікоптера поблизу Покровська. Однак у ЗМІ інформують, що стабілізаційні заходи за участі Головного управління розвідки у місті тривають.

Росіян запевнили, що ЗС РФ нібито запобігли висадці десанту ГУР. Зазначається, що ця "спроба" відбувалася приблизно за кілометр на північний захід від околиці Покровська у Донецькій області. Про це відомо зі зведення ворожого Міноборони, опублікованого 1 листопада.

"Всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, знищені", — заявили у міністерстві.

Однак джерела "РБК-Україна" цю інформацію заперечують. Неназваний співрозмовник повідомив, що повідомлення російської пропаганди про оточення Покровська і знищення десанту ГУР — це чергова брехня окупантів.

Десант у Покровську: що відомо

Джерела "Суспільного" у Силах оборони повідомили, що 31 жовтня спецпідрозділи ГУР почали десантну операцію у Покровську, якою особисто керує керівник розвідки Кирило Буданов. Спецпризначенці увійшли в райони, які вважаються стратегічно важливими для логістики. Були залучені кілька гелікоптерів.

У Reuters з посилання на джерела в українському війську передали, що спецпризначенці висадились ще кілька днів тому, використавши Black Hawk.

1 листопада майор ЗСУ Андрій Ткачук опублікував фото генерала Буданова в районі Покровська. У соцмережах також звернули увагу на те, що він не з’явився на нараді у президента, на яку були запрошені керівники інших спецслужб. Кореспондент Олівер Керролл оприлюднив кадри висадки десанту.

Нагадаємо, журналісти західних ЗМІ почали отримувати "запрошення" від окупантів у Покровськ і Куп’янськ. Відмову їхати у міста, де тривають бої, росіяни називають "проявом боягузства".