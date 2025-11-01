Россия планирует 2 операции под чужим флагом в Покровске: эксперт предупредил о кровавых преступлениях

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что РФ готовит расстрел местных гражданских и удар по СМИ в Покровске. При этом виновной оккупанты попытаются выставить Украину.

Российские оккупанты запланировали две операции в Покровске Донецкой области. Первая из них — расстрел мирных жителей города. Об этом эксперт проинформировал в комментарии "Телеграфу" 1 ноября.

По его словам, враг выставит это как "последствия проведения контрдиверсионных мероприятий" спецподразделениями Главного управления разведки и Сил специальных операций. Реализовывать свой план захватчики собираются в присутствии медиа.

Вторая же запланированная РФ операция, по данным Снегирева, коснется самих журналистов. По работникам СМИ хотят нанести "точечное огневое поражение", и под ударом окажутся "места постоянной и временной дислокации".

Удар по медиа россияне, как передал эксперт, хотят представить как "препятствование" со стороны Сил обороны в "освещении представителями СМИ ситуации на Покровском направлении".

Напомним, по данным СМИ, спецназовцы ГУР высадились вблизи Покровска и проводят "смелое контрнаступление" с целью восстановления логистики. В сети появилось фотоподтверждение того, что операцией лично руководит генерал Кирилл Буданов, который накануне не явился на совещание у президента.

В Минобороны РФ заявили, что оккупанты якобы предотвратили высадку десанта ГУР вблизи Покровска. Россиян заверили, что группа из 11 человек якобы была уничтожена. Однако источники "РБК-Украина" назвали эту информацию очередной ложью.