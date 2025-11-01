Росія планує 2 операції під чужим прапором у Покровську: експерт попередив про криваві злочини

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що РФ готує розстріл місцевих цивільних і удар по ЗМІ у Покровську. При цьому винною окупанти спробують виставити Україну.

Російські окупанти запланували дві операції у Покровську на Донеччині. Перша з них — розстріл мирних мешканців міста. Про це експерт проінформував у коментарі "Телеграфу" 1 листопада.

З його слів, ворог виставить це як "наслідки проведення контрдиверсійних заходів" спецпідрозділами Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій. Реалізовувати свій план загарбники збираються в присутності медіа.

Друга ж запланована РФ операція, за даними Снєгирьова, торкнеться самих журналістів. По працівникам ЗМІ хочуть завдати "точкового вогневого ураження", і під ударом опиняться "місця постійної і тимчасової дислокації".

Удар по медіа росіяни, як передав експерт, хочуть презентувати як "перешкоджання" з боку Сил оборони у "висвітленні представниками ЗМІ ситуації на Покровському напрямку".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, спецпризначенці ГУР висадились поблизу Покровська й проводять "сміливий контрнаступ" з метою відновлення логістики. У мережі з’явилось фотопідтвердження того, що операцією особисто керує генерал Кирило Буданов, який напередодні не з’явився на нараду у президента.

У Міноборони РФ заявили, що окупанти нібито запобігли висадці десанту ГУР поблизу Покровська. Росіян запевнили, що група з 11 осіб нібито була знищена. Однак джерела "РБК-Україна" назвали цю інформацію черговою брехнею.