Полуокружение Покровска и бои за Константиновку: какая стратегическая цель РФ на Донбассе, — нардеп

Москва изменила стратегические цели на войне и пытается оккупировать Покровск и Константиновку, чтобы дойти до административных границ Донбасса, пояснил нардеп. Россияне проникают в Покровск, но бригада там еще не насобиралась.

Подразделения ВС РФ пытаются взять в полукольцо Покровск и подступили к Константиновке, сказал в комментарии УНИАН народный депутат и секретарь комитета ВР по нацбезопасности Юрий Костенко. По его мнению, в одном городе ситуация более угрожающая, чем в другом.

Костенко ответил на вопросы медиа относительно текущих планов РФ на российско-украинской войне. Политик напомнил, что Кремль начинал с того, что хотел полностью оккупировать Украину. Но с 2023 году цель Кремля несколько изменилась и стратегическими целями стали Донецкая и Луганская области в административных границах. И на пути этих целей стоят, среди прочего, Покровск и Константиновка, рядом с которыми в последнее время происходят ожесточенные бои.

"Сейчас стратегически они хотят захватить весь Донбасс в административных границах. Это города, которые стали на их пути к выполнению задач, которые были поставлены Путину перед его армией", — сказал Костенко.

Нардеп также рассказал некоторые детали боевых действий в двух ключевых городах, которые пытаются захватить россияне.

Покровск. Костенко признал, что ситуация в городе "сложная", и, чтобы ее исправить, командование послало спецподразделения ГУР, "Альфа" и другие. Россияне заводят в Покровск подразделения, пытаются закрепиться и есть угроза полуокружения, сказал он.

"Там еще нет целых бригад [ВС РФ] по количеству, но [враги] уже есть и начинают закрепляться. Хуже всего — это то, что они создают условия для полуокружения", — прозвучало на видео УНИАН.

Константиновка. В городе пока нет россиян, пояснил Костенко, но ситуация также сложная. Подразделения ВС РФ пока контролируются FPV-дронами, но вполне возможно, что начнется продвижение и на этом направлении, добавил секретарь комитета по нацбезопасности.

"Ситуация пока не так критична, как для начала", — заметил Костенко.

Бои в Покровске — что происходит на Донбассе

На карте аналитиков проекта DeepState показана ситуация на отрезке фронта между Покровском и Константиновкой. Расстояние между двумя точками, на которые давят ВС РФ, — около 50 км. При этом "серая" зона полностью накрыла Покровск, но едва подошла к окраинам Константиновки. Севернее — Краматорско-Славянская агломерация, которую контролирует Украина: это около 5 696 кв. км (пятая часть Донецкой области площадью 26 517 кв. км).

Наступление РФ — карта фронта между Покровском и Константиновкой 4 ноября Фото: DeepState

Отметим, 4 ноября аналитики The Independent рассказали, почему Москва так стремится оккупировать Покровск. Медиа уточнило, что россияне собрали стотысячную армию для наступления на населенный пункт, который считают "воротами" для полной оккупации Донецкой области.

Напоминаем, аналитики Bild рассказал об оккупации 85% Покровска: Фокус разобрался, соответствует ли это данным украинских аналитиков.