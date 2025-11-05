ВС РФ изменили тактику: ISW объяснил, как россияне так быстро продвинулись в Покровске (карты)

Российские войска достигли продвижений в Покровске благодаря системным действиям, направленным на ограничение работы украинских дронов и истощение обороны в городе. Аналитики отмечают, что эти успехи стали возможными после нескольких месяцев методичного перехвата беспилотников и внедрения тактики малых штурмовых групп, оказывающих постоянное давление на украинские позиции.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), нынешние продвижения российских сил в Покровске — это результат почти двухлетней кампании по захвату города, подкрепленной пятимесячной операцией по так называемому воздушному боевому перехвату. Основная цель этих действий — ослабить украинскую оборону, разрушить логистические маршруты и лишить украинские подразделения возможности использовать беспилотники как ключевой элемент боевого управления.

По данным украинских военных, российская армия ежедневно отправляет в Покровск десятки мелких штурмовых групп, укомплектованных по 2-3 военнослужащих. Они пытаются проникать в район расположения украинских операторов дронов и вступать с ними в ближние бои, фактически не давая возможности запускать беспилотники. Это приводит к тому, что украинские подразделения нередко вынуждены тратить ресурсы на сдерживание таких групп вместо выполнения разведывательных и ударных дроновых операций.

21 месяц наступления РФ в Покровске: контроль территории, февраль 2024 — ноябрь 2025 Фото: ISW

Украинский военный аналитик Константин Машовец объясняет, что российское командование выстроило трехуровневую модель инфильтрации. Сперва определяются украинские линии подвоза и связи, позиции операторов дронов и точки их запуска. После этого подразделения спецназначения проводят внезапные атаки для создания брешей в обороне. На финальном этапе задействуются многочисленные штурмовые группы малого состава, которые пытаются закрепиться на захваченных участках, даже несмотря на значительные потери.

ISW отмечает, что российским силам понадобилось 21 месяц, чтобы продвинуться примерно на 39 километров от Авдеевки до Покровска. После неудачных попыток фронтального прорыва весной 2024 года россияне изменили тактику и осенью начали обходные маневры. Однако именно украинская сеть дронов тогда сдерживала продвижение на этом направлении до середины 2025 года.

Почему России удалось продвинуться в Покровске

Ситуация изменилась летом 2025-го, когда Россия начала эффективнее перехватывать украинские дроны и наносить удары по тыловым маршрутам. На Покровском направлении были развернуты подразделения Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон", целью которого стало уничтожение украинских операторов дронов и выявление украинских логистических путей. Также российские войска начали широко использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью и термобарическими боеприпасами.

Однако ISW отмечает, что подобную тактику сложно повторить на других участках фронта. Городская застройка Покровска дала российским группам дополнительные возможности для укрытия, а захват города требовал значительных человеческих и материальных ресурсов. На направлении Купянска российским силам не удалось достичь подобного эффекта из-за открытого ландшафта и меньшей концентрации ресурсов.

Кампания России в Покровске: изменения контроля с февраля 2024 по ноябрь 2025 года Фото: ISW

По состоянию на начало ноября российские войска продолжают продвижение в северных и северо-западных районах Покровска, удерживая отдельные позиции и пытаясь расширить контроль. В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, оборона города продолжается, а на Покровское направление приходится около трети всех боев на фронте.

Главное управление разведки Украины сообщает, что украинские подразделения продолжают контрдействия, в частности осуществили высадку десанта к западу от Покровска и наносили удар по штабу центра "Рубикон" в Авдеевке, что привело к уничтожению его операторов и командного состава. Кроме того, украинские силы проводят операции на Добропольском направлении, пытаясь ослабить давление на Покровск и нарушить логистику российских войск.

Напомним, что, по словам аналитика BILD Юлиана Рёпке, Россия продолжает пытаться захватить Покровск из-за его тактического и символического значения. В частности, враг планирует использовать местную инфраструктуру для укрытия, размещения операторов дронов и хранения логистических ресурсов.

Также Фокус писал, что, по мнению народного депутата Юрия Костенко, Москва изменила стратегические цели войны и стремится оккупировать Покровск и Константиновку, чтобы достичь административных границ Донбасса.