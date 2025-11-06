ВСУ контратакуют под Покровском: где продвинулись украинские силы, — ISW

Силы обороны Украины достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении Донецкой области, в то время как российские войска продолжают продвижение в районе самого Покровска.

Подразделения украинских сил сумели продвинуться на северо-восток и юго-восток от населенного пункта Шахово, расширив зону контроля восточнее Доброполья. Об этом говорится в очередном отчете аналитиков Института изучения войны от 5 ноября, где приведены геолокационные данные.

Украинские подразделения также удерживают позиции к востоку от Шахово, где ранее российские источники сообщали о присутствии своих войск.

Карта боевых действий севернее Покровска Фото: ISW

В то же время в ISW отмечают частичные успехи армии РФ в районе Покровска. На опубликованных геолокационных видеозаписях видно, как российские подразделения продвинулись в западной части Родинского, севернее Покровска. Однако по всей видимости, в этом населенном пункте идут встречные бои, поскольку аналитики пишут о попытках украинских сил контратаковать.

Также аналитики отметили боевую работу украинского спецназа на Покровском направлении. По информации Службы безопасности Украины, за месяц боевых действий на этом участке фронта были уничтожены:

более 1500 российских солдат;

20 танков;

62 боевые бронированные машины;

39 артиллерийских систем и РСЗО;

10 средств ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

532 единицы автотранспорта;

592 российские позиции и укрепления;

2 склада с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами

"Данные СБУ учитывают только потери, понесенные в результате действий их подразделений, а общие потери России в этом районе, вероятно, значительно выше", — подчеркнули в ISW.

Напомним, издание Le Monde пишет, что российские войска якобы окружили Покровск с севера и вошли в город с юга и востока. По оценке журналистов, этот населенный пункт может стать первым крупным городом, захваченным армией РФ после падения Авдеевки в феврале 2024 года.

Между тем украинское военное командование 5 ноября официально заявило, что окружения украинских подразделений на Покровском направлении нет.