ЗСУ контратакують під Покровськом: де просунулися українські сили, — ISW

Сили оборони України досягли тактичних успіхів у районі Добропілля на Покровському напрямку Донецької області, тоді як російські війська продовжують просування в районі самого Покровська.

Підрозділи українських сил зуміли просунутися на північний схід і південний схід від населеного пункту Шахове, розширивши зону контролю на схід від Добропілля. Про це йдеться в черговому звіті аналітиків Інституту вивчення війни від 5 листопада, де наведено геолокаційні дані.

Українські підрозділи також утримують позиції на схід від Шахового, де раніше російські джерела повідомляли про присутність своїх військ.

Карта бойових дій на північ від Покровська Фото: ISW

Водночас у ISW відзначають часткові успіхи армії РФ у районі Покровська. На опублікованих геолокаційних відеозаписах видно, як російські підрозділи просунулися в західній частині Родинського, на північ від Покровська. Однак, очевидно, у цьому населеному пункті тривають зустрічні бої, оскільки аналітики пишуть про спроби українських сил контратакувати.

Також аналітики відзначили бойову роботу українських спецвійськ на Покровському напрямку. За інформацією Служби безпеки України, за місяць бойових дій на цій ділянці фронту було знищено:

понад 1500 російських солдатів;

20 танків;

62 бойові броньовані машини;

39 артилерійських систем і РСЗВ;

10 засобів ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

532 одиниці автотранспорту;

592 російські позиції та укріплення;

2 склади з боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами

"Дані СБУ враховують тільки втрати, яких зазнали внаслідок дій їхніх підрозділів, а загальні втрати Росії в цьому районі, ймовірно, значно вищі", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, видання Le Monde пише, що російські війська нібито оточили Покровськ із півночі та увійшли в місто з півдня і сходу. За оцінкою журналістів, цей населений пункт може стати першим великим містом, захопленим армією РФ після падіння Авдіївки в лютому 2024 року.

Тим часом українське військове командування 5 листопада офіційно заявило, що оточення українських підрозділів на Покровському напрямку немає.