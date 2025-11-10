Стосунки з Трампом, ситуація на полі бою та новий напад РФ: заяви Зеленського в інтерв'ю The Guardian (відео)

Україна та США є стратегічними партнерами й президент Володимир Зеленський "не боїться" американського лідера Дональда Трампа, на відміну від інших політиків. Натомість очільник Кремля Володимир Путін опинився у глухому куті на полі бою.

Росія цілком може відкрити другий фронт проти європейської країни ще до того, як війна в Україні закінчиться. Про це та інше розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

Стосунки Зеленського і Трампа

Говорячи про стосунки з Дональдом Трампом, Володимир Зеленський відкинув чутки у ЗМІ про те, що нібито остання зустріч лідерів у Вашингтоні була бурхливою і напруженою. Президент заперечив, що Трамп "відкинув карти" бойових дій у жовтні, коли Зеленський прибув у США з надією отримати ракети типу "Томагавк" для України.

"Він нічого не кидав. Я впевнений", — заявив президент.

Він також додав, що "не боїться" Трампа, схарактеризувавши стосунки з ним як "конструктивні" та "нормальні".

Відео дня

"Всі у світі бояться Трампа. І це правда — це Сполучені Штати, вони лідери. Але я не боюся. Його обрав народ — і це треба поважати", — пояснив Зеленський.

Зеленський також зізнався, що король Великобританії Чарльз III відіграв важливу закулісну роль у заохоченні президента США до більшої підтримки Україні.

"Я не знаю всіх деталей, але розумію, що Його Величність надіслав президенту Трампу деякі важливі сигнали", — зазначив президент України.

Міжнародна допомога Україні

В ході інтерв'ю президент Зеленський розповів, що активно працює з міжнародними партнерами щодо додаткового захисту України від російських атак. Однак поки що союзники виключають можливість відправлення авіації для захисту українського неба над центральною та західною частинами України.

Зеленський зокрема згадав про те, що хоче замовити 27 систем ППО Patriot для захисту України в американських виробників.

На запитання журналіста про те, чи роблять Великобританія та інші союзники достатньо для захисту України перед настанням зими, яка обіцяє бути складною, Зеленський відповів, що "достатньо буде тоді, коли закінчиться війна".

"Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна. І достатньо, коли Путін зрозуміє, що він повинен зупинитися", — пояснив президент.

Щодо питання про європейську збройну присутність на території України, то Володимир Зеленський пояснив, що це питання вирішується "обережно".

"Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть втручатися у війну", — зазначив президент.

Путін у "глухому куті": ситуація на полі бою і новий фронт РФ

В ході інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, зокрема у Покровську, де точаться важкі бої. Зеленський сказав, що Москва кинула в операцію величезні сили — "170 000 осіб" — і що найзапекліші і найжорстокіші бої ведуться в Донецькій області, захоплення якої залишається метою Путіна.

"Ось і вся історія. Там немає (російських — ред.) успіхів. І багато жертв", — пояснив президент.

За словами Зеленського, у жовтні Кремль втратив 25 000 солдатів убитими та пораненими, що є рекордним показником.

Водночас український лідер вважає, що Росія випробовує "червоні лінії" НАТО і веде "гібридну війну" проти Європи. Зеленський зазначив, що РФ може спробувати відкрити другий фронт проти європейської країни ще до завершення війни в Україні.

"Я вважаю, що так. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно", — пояснив президент.

Путін, за словами українського лідера, опинився у "глухому куті" на полі бою. Кремль не зміг досягти поставлених цілей, тому тепер змушений "щось демонструвати" власному народу.

"Мені здається, що він (Путін — ред.) знаходиться в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Для нас це важко, але ми вдома й захищаємо своє. А у нього інша історія — він радикально налаштував своє суспільство, пообіцяв цілі, яких не досяг. Тому йому потрібно показувати якісь надбання", — зазначив Зеленський.

Також в ході інтерв'ю Володимир Зеленський пояснив, що йому важко в Україні через війну. Однак наголосив, що йому хочеться бути тут та максимально допомогти вистояти у боротьбі.

"Я просто люблю Україну. Думаю, люди тримаються не лише на логіці. Логіка важлива, коли ухвалюєш рішення, але щоб триматися так довго, як тримаються українці, потрібно щось більше. Це прив’язаність, любов до Батьківщини, повага до України", — наголосив президент.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Зеленського The Guardian у Маріїнському палаці несподівано вимикалося світло.

7 листопада Володимир Зеленський заявляв, що білоруський президент Лукашенко заплатить за участь у вторгненні в Україну.