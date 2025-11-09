"Бачите, життя": під час інтерв'ю Зеленського для The Guardian двічі зникало світло (відео)

Під час розмови президента Володимира Зеленського з журналістом британського видання The Guardian у Маріїнському палаці несподівано вимикалося світло. Інциденти сталися просто під час запису інтерв’ю — у залі двічі згасало освітлення, залишивши приміщення майже в темряві.

На відео видно, як під час першого вимкнення світла журналіст Люк Хардінг з подивом реагує на ситуацію, а Зеленський спокійно повертає голову у бік камер. Ролик опублікувало видання The Guardian.

Після першого разу електроенергія з’явилась через декілька секунд і президент продовжив розмову з журналістом. Коли світло вимкнулось вдруге, Зеленський сказав: "Бачите, життя". Президент запропонував журналісту продовжити розмову, однак закцентував, що тепер змушений робити це без перекладача. Світло увімкнулось через хвилину.

Інтерв’ю проходило у парадній залі Маріїнського палацу на тлі українських прапорів.

Відео дня

Інтерв'ю Зеленського The Guardian

У описі під відео йдеться про те, що інтерв'ю було про стан війни з Росією майже через чотири роки після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення. Зеленський розповів, що його відносини з американським колегою є діловими та конструктивними, а любов до України спонукає його продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, у Київській області 9 листопада діяли кілька черг відключень електроенергії, тривалість яких відрізнялася залежно від району. За інформацією "Укренерго", у більшості регіонів 10 листопада будуть також введені заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною таких обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.

Крім того, ЗС РФ розбомбили першу в Україні станцію на біомасі.