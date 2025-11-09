"Видите, жизнь": во время интервью Зеленского для The Guardian дважды исчезал свет (видео)

Во время разговора президента Владимира Зеленского с журналистом британского издания The Guardian в Мариинском дворце неожиданно выключался свет. Инциденты произошли прямо во время записи интервью — в зале дважды гасло освещение, оставив помещение почти в темноте.

На видео видно, как во время первого отключения света журналист Люк Хардинг с удивлением реагирует на ситуацию, а Зеленский спокойно поворачивает голову в сторону камер. Ролик опубликовало издание The Guardian.

После первого раза электроэнергия появилась через несколько секунд и президент продолжил разговор с журналистом. Когда свет выключился во второй раз, Зеленский сказал: "Видите, жизнь". Президент предложил журналисту продолжить разговор, однако акцентировал, что теперь вынужден делать это без переводчика. Свет включился через минуту.

Интервью проходило в парадном зале Мариинского дворца на фоне украинских флагов.

Відео дня

Интервью Зеленского The Guardian

В описании под видео говорится о том, что интервью было о состоянии войны с Россией почти через четыре года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение. Зеленский рассказал, что его отношения с американским коллегой являются деловыми и конструктивными, а любовь к Украине побуждает его продолжать борьбу.

Напомним, в Киевской области 9 ноября действовали несколько очередей отключений электроэнергии, продолжительность которых отличалась в зависимости от района. По информации "Укрэнерго", в большинстве регионов 10 ноября будут также введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной таких ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак России на энергетические объекты.

Кроме того, ВС РФ разбомбили первую в Украине станцию на биомассе.