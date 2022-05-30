Вслед за русским кораблем. Почему бессмысленно говорить о территориальных уступках Украины

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Предложение Путина по разблокировке украинских портов для экспорта зерна в обмен на снятие санкций интересное для многих, но точно не для Украины. Его можно долго обсуждать, но я считаю, что русское предложение отправляется вслед за русским кораблем. Конечно, примитивная двухходовочка Кремля тут очевидна. Нагрешить на вечность в аду. Получить за это санкции. Создать миру новую проблему. Предложить закрыть глаза на все прежние грехи за снятие этой конкретной проблемы и снять санкции. Красиво? Ничего подобного. Хотя заинтересованных сторон полно и они влиятельны.

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Начнем с проблем. Первое – гроза тотального голода в связи с блокировкой украинских портов несколько преувеличена и искусственно раздувается. Не так уж высока доля нашего зерна на мировом рынке продовольствия.

Плюс часть его уже украдена российскими оккупантами и вывезена. Второе – будут проблемы у беднейших стран. А богатые страны в этой связи боятся новой волны миграции – тратиться на новые пособия им не улыбается. Где в этом уравнении Украина? У нас голода не будет. Мигранты к нам не рванут. То есть нас это предложение не тревожит от слова совсем. Основную прибыль теряем не мы, а крупные компании, которые владеют этим зерном. Не Украина. Крапка.

Вывод – все призывы к Украине отказаться от части территорий и пойти на уступки РФ, чтобы одни влиятельные игроки могли торговать зерном, а другие не получили волны мигрантов, не заслуживают уважения. Попытки снять санкции с РФ должны сразу получать как минимум резкую оценку. И протесты на местах. С ярким освещением в СМИ. Санкции введены за развязывание агрессивной войны, оккупацию территорий и военные преступления. С этими составляющими уравнение было создано – с ними и решаем. Зерно и порты – отдельная тема для разговоров, к санкциям отношения не имеет.

О территориальных уступках со стороны Украины и мир на российских условиях говорить вообще не имеет смысла. С нами – точно. С любым политиком с минимальным уровнем порядочности из любой другой страны – тоже. Меня можно упрекнуть, что я бездушный и нехороший. Потому что в результате нашей неуступчивости и упрямства будут страдать люди. В том числе женщины и дети. Они даже могут умирать. А я позволю себе заметить, что люди, в том числе женщины и дети, уже страдают. И погибают. В моей стране, если кто-то вдруг в Европе или ООН этого еще не заметил.

Да, а если кто-то шепчется, что можно выкрутить Украине руки, я бы не советовал пробовать.

США уже однозначно сказали, что на такие условия идти нельзя. Великобритания, Польша и ряд других государств – в их позиции я тоже не сомневаюсь. Достаточно? Кораблю привет!

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