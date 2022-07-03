Опасно возвращаться. Почему переселенцам пока не нужно ехать домой

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По самым оптимистичным прогнозам, которые озвучивают наши президент, руководители разведки и войска, война будет продолжаться, по меньшей мере, до конца года. Борис Джонсон, например, говорил, что война продлится до конца 2023 года. Кто-то предсказывает целое десятилетие. На самом деле, никто не знает, когда все это закончится. Ясно лишь то, что это будет долго.

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Но даже если война действительно закончится к Новому году, то не закончатся порожденные ею проблемы: разбомбленные квартиры и дома не отстроятся за 2-3 недели, отопительный сезон в Донецкой области под вопросом, потому что регион без газа (из-за этого глава области уже призвал не возвращаться домой по меньшей мере до середины апреля), неизвестно, что будет с водой и светом (Славянск, Константиновка уже без воды, Краматорск частично тоже).

Я вижу, что некоторые возвращаются домой, несмотря на боевые действия. Я еще могу понять Краматорск, потому что пока это относительно спокойное место, но Славянск, Бахмут, Северск, которые ежедневно обстреливаются из артиллерии и которые в непосредственной близости к линии фронта — это трудно понять.

Да, нигде в Украине нельзя чувствовать себя в полной безопасности из-за российских ракет. Но будем честными: в регионах, в которые время от времени прилетают ракеты, шансов погибнуть гораздо меньше, чем там, где каждый день работает артиллерия, идут активные бои и есть угроза оккупации. Плюс вы можете исследовать, в какие регионы (города, села) почти ничего не прилетает, в какие мало прилетает и какие — в "группе риска". Ну, и всегда есть опция выехать за границу — там уж точно безопасно и украинцев там до сих пор принимают.

Еще один вопрос — что делать в случае оккупации вашего города? Я встречал переселенца, который говорил, что вернется с семьей домой, когда линия фронта пройдет через его город и пойдет дальше. Ему неважно, кто будет у власти в городе, главное, чтобы не стреляли. Мне, например, важно, чтобы Краматорск оставался украинским, чтобы вернуться.

Как бы ни хотелось об этом не думать, но наше переселение — это надолго. И, исходя из этого, нужно начинать планировать свою жизнь на новом месте.

Надо здесь искать и устраиваться на работу, решать вопросы с жильем из расчета не на 2-3 недели, а по меньшей мере до конца года, здесь отдавать детей в детсады и школы, учить язык, если вы за границей, и, что не менее важно, интегрироваться в местное общество — ходить на мероприятия, акции, концерты, волонтерить в местных центрах, заводить друзей, знакомства, круг общения.

Надо выключать режим "в ожидании" и режим "на паузе", в которые многие из нас перешли в эвакуации, и становиться активными.

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