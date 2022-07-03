Небезпечно повертатися. Чому переселенцям поки не варто їхати додому

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За найбільш оптимістичними прогнозами, які озвучують наші президент, керівники розвідки і війська, війна триватиме щонайменше до кінця року. А Борис Джонсон, наприклад, казав, що війна буде до кінця 2023 року. Хтось пророкує ціле десятиліття. Насправді ніхто не знає, коли все це закінчиться. Ясно лише, що це буде довго.

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Але навіть якщо війна дійсно закінчиться до Нового року, то не закінчаться породжені нею проблеми: розбомблені квартири і будинки не відбудуються за 2-3 тижні, опалювальний сезон на Донеччині під питанням, бо регіон без газу (через це очільник області вже закликав не повертатись додому щонайменше до середини квітня), невідомо, що буде з водою і світлом (Слов'янськ, Костянтинівка вже без води, частина Краматорська теж).

Я бачу, що дехто повертається додому, попри бойові дії. Я ще можу зрозуміти Краматорськ, бо поки що це відносно спокійне місце, але Слов'янськ, Бахмут, Сіверськ, які обстрілюються щодня з артилерії і які у безпосередній близькості до лінії фронту — це важко зрозуміти.

Так, ніде в Україні не можна почуватися в цілковитій безпеці через російські ракети. Але будемо чесними: в регіонах, в які час від часу прилітають ракети, шансів загинути значно менше, ніж там, де щодня працює артилерія, йдуть активні бої і є загроза окупації. Плюс ви можете дослідити, в які регіони (міста, села) майже нічого не прилітає, в які мало прилітає і які — в "групі ризику". Ну, і завжди є опція виїхати закордон — там вже точно безпечно і українців там досі приймають.

Ще одне питання — що робити в разі окупації вашого міста? Я зустрічав переселенця, який казав, що повернеться з родиною додому, коли лінія фронту пройде через його місто і піде далі. Йому неважливо, хто буде при владі в місті, головне, щоб не стріляли. Мені, наприклад, важливо, щоб Краматорськ залишався українським, щоб повернутися.

Тож, як би не хотілося про це не думати, але наше переселенство — це надовго. І, виходячи з цього, треба починати планувати своє життя на новому місці.

Треба тут шукати і влаштовуватись на роботу, вирішувати питання з житлом із розрахунку не на 2-3 тижні, а щонайменше до кінця року, тут віддавати дітей у дитсадки і школи, вчити мову, якщо ви за кордоном, і, що не менш важливо, інтегровуватись у місцеву громаду — ходити на заходи, акції, концерти, волонтерити в місцевих центрах, заводити друзів, знайомства, коло спілкування.

Треба вимикати режим "в очікуванні" і режим "на паузі", в які багато хто з нас перейшов в евакуації, і ставати активними.

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