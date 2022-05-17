Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели "Стефанию" с украинскими пограничниками (видео)

Музыканты вернулись домой после громкой победы.

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Победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели песню "Стефания" с украинскими пограничниками. Видео поделились Суспільне Новини на своей Instagram-странице.

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"Kalush Orchestra и украинская делегация вернулись в Украину. Группа спела "Stefania" с таможенниками, а позже с яворовской молодежью", — отмечают журналисты.

В частности, представители Украины на "Евровидении" вернулись домой с флагом, который выносили на сцену в Турине.

[ + – ] Kalush Orchestra вернулись домой

Музыканты смогли выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин во время военного положения, благодаря специальному временному разрешению.

До поездки в итальянский Турин украинские артисты успели посетить Израиль, Нидерланды, Испанию и Польшу, где выступили на благотворительных концертах, где собирали деньги на помощь Украине.

В ночь с 14 на 15 мая 2022 группа Kalush Orchestra получила рекордный 631 балл от национальных жюри и зрителей со всего мира. Поэтому Украина стала победителем "Евровидения-2022" с песней о маме "Стефания".

Тем временем участник "Евровидения" от Великобритании также вернулся домой, но с трофеем — розовой панамой фронтмена украинской группы Олега Псюка.

Также Фокус писал о скандале вокруг оценки участника от Польши украинским жюри. Национальная комиссия оправдывается за ноль баллов соседней стране и ищет все новые причины этого конфуза.