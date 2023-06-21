"Будут большие потери на поле боя": в Пентагоне высказались о ситуации на фронте в Украине

Представитель оборонного ведомства США Сабрина Сингх заявила, что ВСУ могут преуспеть в своем контрнаступлении — Украина успешно проводит как оборонительные, так и наступательные операции.

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Война в Украине с каждым днем становится все тяжелее и ожесточенее. Однако, украинские военные обладают необходимыми ресурсами для проведения контрнаступления и способны достигать успехов, хотя это потребует определенного времени. Об этом во время брифинга заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, не были ли слишком оптимистичными оценки относительно ожидаемого контрнаступления Украины.

Сингх отметила, что оценки Минобороны США "были достаточно четкими с самого начала". Она также отметила, что по мере продвижения на Восток боевые действия становились все более сложными, и в качестве примера привела битву за Бахмут.

Она также добавила, что украинская сторона обладает большей возможностью комментировать свои операции и описывать происходящее на местах.

"Но мы знаем, что борьба будет тяжелой. Мы знаем, что для этого нужно время, и мы уверены, что украинцы имеют то, что им нужно. Они обладают боевой мощью. Они могут преуспеть в своем контрнаступлении. Мы видим, как они сейчас начинают как оборонительные, так и наступательные операции… Мы понимаем, что будут потери на поле боя. Это неприятная часть этой войны, но мы видим, как украинцы преодолевают ее с самого начала", — отметила Сингх.

Она также напомнила, что на прошлой неделе состоялась встреча более 50 стран-партнеров в формате "Рамштайн". Сингх отметила, что весь мир, а не только США, предоставляет Украине необходимую поддержку для достижения успеха на поле боя.

Представительница Пентагона подчеркнула, что пакеты помощи, которые предоставляются, формируются в консультациях с украинской стороной и пытаются удовлетворить потребности ВСУ.

"Мы считаем, что мы предоставили Украине те системы, те возможности, которые ей сейчас нужны для боя… И мы верим, что то, что мы им предоставили, позволит им добиться успеха на поле боя… Мы знаем, что это будет тяжелая борьба. Конечно, россияне адаптируются, как они делали это с начала войны, — и что-то сработало, что-то нет, — но так же адаптировались и украинцы", — сказала Сингх.

Напомним, что глава Пентагона высказался о войне в Украине. Ллойд Остин подчеркнул, что основные вызовы на военно-политическом поприще у Украины еще впереди. Хотя страна и имеет высокие шансы на их преодоление.

"Война в Украине — это марафон, а не спринт", — сказал глава Пентагона.

Также 14 июня сообщалось, что Пентагон не подтверждает уничтожение 16 единиц иностранной техники Украины. Американские военные учитывают потери Украины в технике при формировании новых пакетов помощи.