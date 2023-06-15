"Марафон, а не спринт": глава Пентагона высказался о войне в Украине

Глава Пентагона подчеркнул, что основные вызовы на военно-политическом поприще у Украины еще впереди. Хотя страна и имеет высокие шансы на их преодоление.

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Министр обороны США Ллойд Остин назвал российско-украинскую войну "марафоном, а не спринтом". Такое замечание глава профильного министерства сделал в публикации на странице в Твиттере, где комментировал 13-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

"Война в Украине — это марафон, а не спринт", — сказал глава Пентагона.

Ллойд Остин также лично обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову.

"Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по вопросам обороны Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", — отметил он.

Кроме того глава Минобороны США рассказал о том, какие именно вопросы обсуждали представители Контактной группы.

По его словам, на встрече, в частности, были обсуждены поставки новых танков Leopard, а также прогресс Германии и Дании в реализации планов подготовки украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

"Благодаря исторической поддержке народов доброй воли со всего мира, Украина имеет хорошие возможности для преодоления вызовов, которые еще впереди", — резюмировал глава Пентагона.

Напомним, 15 июня началась 13-я встреча в формате "Рамштайн". Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал основные темы — усиление ПВО, обучение летчиков на западных самолетах, включая F-16, и логистика.

Кроме того 12 июня Алексей Резников заявил, что Украина ожидает решить логистические вопросы на новом "Рамштайне", потому что война является конфликтом ресурсов.