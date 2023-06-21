"Прокинемося без Криму": Пригожин заявив, що ЗСУ вже форсують Дніпро і є на Лівобережжі (карти)

Керівник ПВК "Вагнер" припустив, що росіяни можуть залишитися без армії, а пізніше і без РФ. Такі наслідки для народу країни-агресорки, на його думку, може нести просування захисників на фронті, яке замовчують для Кремля.

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Збройні сили України контролюють населені пункти П’ятихатки, південну частину Роботиного у Запорізькі області та Урожайне на Донеччині. Відповідну заяву очільника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала 21 червня у соцмережах його пресслужба.

"Це говорить про те, що віддані противнику величезні шматки", — додав він.

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Голова ПВК поскаржився, що Росія не контролює ситуацію на фронті та не забезпечує своїх бійців ані озброєнням, ані боєприпасами. Він розповів, що окупанти цілодобово пишуть листи про нестачу снарядів, гранат та патронів, а керівництво не допускає військкорів та приховує інформацію від росіян.

"Якщо противник вийде на Молочний Лиман [на півдні Запорізької області, — ред.], то більшість територій, які були захоплені під час так званої "СВО", будуть повернуті супротивникам. Противник починає форсувати Дніпро. У Голій Пристані вже з'являються спочатку перші ДРГ, а відсьогодні й регулярні війська", — проінформував Пригожин.

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За його словами, одного дня росіяни можуть прокинутись з новиною, що Україна повернула Крим. Такий стан справ на передовій очільник "вагнерівців" вважає зрадою інтересів РФ. Він переконаний, що Міноборони Росії займається лише "підтасовуванням фактів" для надсилання у Москву "гарних доповідей".

"Контрнаступ ЗСУ несе нам серйозні проблеми та втрати, про які замовчують, про які не знає російський народ. Коли біда прийде, ми можемо залишитися без армії та без Росії", — підкреслив Пригожин.

Нагадаємо, 21 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за останню добу ЗСУ знищили 68 одиниць техніки ворога. ЗС РФ, за його словами, втратили три роти бійців.

Також 21 червня стало відомо, що захисники повільно просуваються через те, що близько 200 тисяч квадратних кілометрів території фронту заміновано. Президент Володимир Зеленський наголосив, що контрнаступ ЗСУ не нагадуватиме сцену з голлівудського кіно.