Зеленский предложил украинцам обсудить, какой должна быть победа в войне с РФ (видео)

По словам главы государства, окончание войны невозможно без полного вывода вражеских войск с нашей территории и возвращения удерживаемых в РФ людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сама вправе определять, членом какого альянса она хочет стать. Свое мнение по поводу этого он высказал во время выступления в Верховной Раде 28 июня.

По словам главы государства, должно быть национальное согласие по поводу вопроса, какой будет победа Украины в войне.

"Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно. Победа Украины — это освобождение от российской оккупации всей нашей территории. Никакой части Украины мы не оставим врагу", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский считает, что победа Украины невозможна без полного вывода оккупантский войск с нашей территории и должно произойти возвращение всех граждан, которые находятся в плену или же силой были депортированы на территорию Российской Федерации. Также нужно восстановить суверенитет в пределах международно признанных границ 1991 года, включая Крымский полуостров.

При этом, президент Украины добавил, что граждане страны в будущем сами будут решать, к каким альянсам нужно присоединятся и эти все вопросы будут обсуждаться.

"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в ЕС, очевидно в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному к нашей победе — труден. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников назвал два пути присоединения Украины к НАТО. По его словам, Вильнюсский саммит НАТО в июле рассматривается как событие, которое способно определить дальнейшую роль Украины во взаимоотношениях с евроатлантическим Альянсом.