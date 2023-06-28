Зеленський запропонував українцям обговорити, якою має бути перемога у війні з РФ (відео)

За словами глави держави, закінчення війни неможливе без повного виведення ворожих військ із нашої території та повернення утримуваних у РФ людей.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна сама має право визначати, членом якого альянсу вона хоче стати. Свою думку щодо цього він висловив під час виступу у Верховній Раді 28 червня.

За словами глави держави, має бути національна згода з приводу питання, якою буде перемога України у війні.

"Коли говоримо про перемогу України в цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно. Перемога України — це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Жодної частини України ми не залишимо ворогу", — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський вважає, що перемога України неможлива без повного виведення окупантський військ з нашої території та має відбутися повернення всіх громадян, які перебувають у полоні або ж силою були депортовані на територію Російської Федерації. Також потрібно відновити суверенітет у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з Кримським півостровом.

Водночас президент України додав, що громадяни країни в майбутньому самі вирішуватимуть, до яких альянсів потрібно приєднаються, і ці всі питання обговорюватимуть.

"Україна сама обиратиме альянси для себе і свого майбутнього. Очевидно в ЄС, очевидно в НАТО. Ми маємо усвідомлювати, що шлях до головного, до нашої перемоги — важкий. Зараз ще поки що ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але має бути національна згода щодо визначення нашої перемоги", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Резніков назвав два шляхи приєднання України до НАТО. За його словами, Вільнюський саміт НАТО в липні розглядається як подія, що здатна визначити подальшу роль України у взаєминах з євроатлантичним Альянсом.