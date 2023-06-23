"Чекаємо на чіткий сигнал": Резніков назвав два шляхи приєднання України до НАТО

Міністр оборони розраховує дізнатися про завдання і терміни, поставлені для Києва щодо приєднання до Альянсу. Зараз, за його словами, країна бачить лише розпливчасті "відкриті двері".

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Міністр оборони України Олексій Резніков розглядає Вільнюський саміт НАТО, як подію, що визначить подальшу роль України у взаєминах з євроатлантичним Альянсом. Про це в п'ятницю, 23 червня він заявив у коментарі Military Media Center.

"Очікую, що нам дадуть чіткий, зрозумілий сигнал і формулу, за якою ми, очевидно, станемо країною НАТО", — зауважив міністр оборони.

За словами Резнікова, він бачить щонайменше два варіанти, які можуть бути запропоновані Києву. Або буде визначено чіткі терміни вступу України до НАТО, або названо певну подію, після якої наша країна стане членом Альянсу.

"Зараз же в нас є лише незрозуміла розпливчаста "форма про відкриті двері", — наголосив він.

Перспективи України на членство в НАТО на саміті в липні

На початку травня Резніков зробив звернення, у якому перерахував 7 пунктів, які сподівається побачити в підсумковому документі на майбутньому липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

15 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно, щоб ЗСУ були повністю сумісні з армією НАТО. Однак найголовніше завдання зараз — забезпечити перемогу у війні над Росією.

У середині червня, за інформацією журналістів Financial Times із посиланням на урядові джерела, стало відомо, що Вашингтон і союзники розглядають можливість підписання багатосторонньої угоди з Києвом, яка б надавала довгострокові запевнення в забезпеченні безпеки України замість "конкретної обіцянки членства в НАТО".