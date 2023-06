Президент США, Джо Байден, президент України Володимир Зеленський,

Ще до 12 липня, коли у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, США можуть надати Україні довгострокові запевнення у безпеці замість повноправного членства в Альянсі. За даними журналістів, не йдеться про те, щоб 5-та стаття статуту НАТО про колективну оборону поширювалася б і на Україну.

Вашингтон і союзники розглядають можливість підписання багатосторонньої угоди з Києвом, яка надавала б довгострокові запевнення у забезпеченні безпеки України замість "конкретної обіцянки членства в НАТО". Про це повідомляє Financial Times із посиланням на урядові джерела.

Так званий квартет країн — Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина та Франція — розробляють політичну декларацію, щоб формалізувати поточний рівень військової та фінансової допомоги Україні. За даними журналістів, згадані країни можуть розширити підтримку Києву та встановити довгострокові терміни її надання.

Водночас ні цей рамковий документ, ні двосторонні угоди не мають статусу юридичної угоди, і її планується укласти поза межами НАТО. Обговорення продовжуються, і сама угода може бути підписана ще до саміту НАТО, який 11-12 липня має відбутися у Вільнюсі.

Але офіційні особи, які погодилися поділитися цією інформацією на умовах анонімності, повідомили, що тимчасові рамки підписання наразі не затверджені.

Представник США зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена веде переговори з Україною та союзниками щодо того, "як ми можемо запевнити Україну в її довгостроковій безпеці для стримування будь-якої майбутньої агресії після закінчення цієї війни".

За словами джерела журналістів, на шляху до такої мети Києву надається військова підтримка — і все необхідне на полі бою та довгострокове зміцнення армії.

FT зазначає, що це далеко не те, на чому наполягає Київ, вимагаючи повноправної участі в НАТО, якихось термінів, або дорожньої карти для вступу до Альянсу, щоб 5-та стаття статуту НАТО про колективну оборону поширювалася б і на Україну.

Новий Будапештський меморандум

Судячи з опису, угода, про яку йдеться, має бути приблизно такого ж характеру, що й горезвісний "Будапештський меморандум", підписаний главами держав України, США, Великобританії та РФ 5 грудня 1994 року. У ньому йдеться не так про гарантії безпеки та конкретні дії, у разі чого, як про запевнення та обіцянки.

Власне, він так і називається — "меморандум про запевнення". "Memorandum on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons".

