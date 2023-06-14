"Як танк без гармати": Кулеба висловився про створення Ради Україна-НАТО без членства в Альянсі

За словами голови української дипломатії, Київ прагне стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив свою позицію щодо створення Ради Україна – НАТО без чіткого шляху до членства. Про це глава МЗС написав у своєму Twitter-акаунті 14 червня.

Кулеба наголосив, що Україна прагне стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером, і тому необхідно вжити конкретних кроків, які наблизять країну до членства в Альянсі.

Ця заява була зроблена після того, як міністр зателефонував німецькій колезі Анналені Бербок, якій Кулеба висловив свою подяку за підтримку України".

"Ми говорили про Вільнюс. Позиція України зрозуміла: створити Раду НАТО-Україна, не зробивши рішучого кроку до членства, все одно, що надати танк без гармати. НАТО потрібна Україна як союзник, а не просто привілейований партнер" — написав Кулеба.

Рада НАТО-Україна

Нагадаємо, 25 травня експостпред США при НАТО Дуглас Лют запропонував Альянсу створити Раду НАТО-Україна, аби надати Україні унікальні можливості співробітництва з організацією. Дуглас Лют визнав, що рішення, ухвалене у 2008 році, про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але не супроводжуване механізмом забезпечення, було помилкою. У відповідь на питання про те, чому Україна досі не отримує офіційного запрошення, а НАТО пропонує різні форми співпраці, Лют зазначив відсутність консенсусу з цього питання.

Нагадаємо, 14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО на найближчому саміті подадуть Україні чіткий сигнал про готовність прийняти її до організації.

Газета The New York Times 14 червня писала про розгляд владою США "ізраїльської моделі" співпраці України з НАТО. Такий варіант має показати президенту РФ Володимиру Путіну, що Захід не зменшить рівень постачання зброї до України.