Рада НАТО-Україна: генерал США зробив унікальну пропозицію Києву (відео)

За словами генерала Дугласа Люта, це не означає автоматичного членства України в Альянсі, але порівняв цей крок із запрошенням України "зайти до кімнати".

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Колишній постійний представник США при НАТО в період з 2013 по 2017 роки генерал Дуглас Лют пояснив причину, через яку Україна досі не отримала запрошення на вступ до Альянсу. Він також запропонував Альянсу створити Раду Україна-НАТО, щоб надати Україні унікальні можливості співпраці з НАТО. З такою заявою він виступив під час Київського безпекового форуму.

Дуглас Лют визнав, що рішення, ухвалене у 2008 році, про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але не супроводжуване механізмом забезпечення, було помилкою. У відповідь на питання про те, чому Україна досі не отримує офіційного запрошення, а НАТО пропонує різні форми співпраці, Лют зазначив відсутність консенсусу з цього питання.

"Реальність полягає в тому, що в Альянсі немає консенсусу. У практичному сенсі це залишає нам питання, що ми можемо зробити і як ми можемо зробити. Реалії полягають у тому, що ми не можемо змінити (Вашингтонський) Договір і ми не маємо консенсусу. Як солдат, який завжди намагається зробити щось практичне, я пропоную гарантувати Україні гарантії безпеки у Раді НАТО-Україна. Це те, що очевидно можна зробити, і це мінімум, на який ми можемо очікувати", — сказав Лют.

Генерал зазначив, що зараз існує лише одна рада НАТО з країною, що не приєдналася, а саме Рада Росія-НАТО. Він запропонував замінити цю раду на Раду НАТО-Україна та запросити Україну взяти в ній участь. Лют уточнив, що це не означає автоматичного членства України в Альянсі, але порівняв цей крок із запрошенням України "зайти до кімнати".

"Альянс може запропонувати і я сподіваюся, що він запропонує Україні унікальні та особливі відносини. І зробити це можна призначивши або створивши щось на кшталт Ради НАТО-Україна. Він надасть Україні право та повноваження збирати Північноатлантичну раду у будь-який час. Це надасть Україні місце за столом у будь-який час, коли Україна відчуватиме загрозу. І це буде місцем для обговорення проблем безпеки України", — пояснив генерал.

Він також уважно розглянув умови, що висуваються до країн для вступу до НАТО, і відповів, чи відповідає Україна цим вимогам. Він зазначив, що ці умови чітко визначені у статті 10 Північноатлантичного договору.

"Визначено три критерії для членства. Я хочу їх нагадати. Перший. Країна, яка хоче стати членом, повинна бути здатна зробити внесок у колективну оборону. Це означає не самооборону, а колективну оборону. Цей критерій зрозумілий і очевидний — Україна відповідає цьому критерію. Давайте будемо відвертими. Україна сьогодні має найсильнішу і найкраще оснащену армію в Європі. Це факт. І має найбільший бойовий досвід", — упевнений генерал Лют.

Генерал Дуглас Лют зазначив, що щодо другого критерію Україна активно працює в цьому напрямку. Цей критерій вимагає дотримання основних цінностей НАТО, таких як демократія, індивідуальні свободи та верховенство права.

"Це питання для українців — щоб вони поставили його своєму керівництву — наскільки Україна відповідає цим основним цінностям. Я сказав би так — це робота, яка ведеться", — сказав Лют.

Третій та останній критерій, про який згадав генерал — усі поточні члени альянсу мають бути згодні зі вступом нового члена.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков 19 травня розповів про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Україні потрібні реальні сигнали про партнерство, упевнений він.

За даними соцопитування компанії Kantar, громадяни п'яти країн НАТО підтримують приєднання України до Альянсу, незважаючи на продовження війни з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 18 травня заявив про згоду всіх країн Альянсу з членством України в блоці. На його думку, головним завданням на сьогодні є допомога Києва у великій війні.