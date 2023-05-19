"Нам відчинили двері, тільки де вони?": Резніков розповів про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі

На думку Резнікова, Україна зараз виконує всі функції НАТО, руйнуючи "агресивну здатність Російської імперії" та виступаючи "східним щитом для Європи та НАТО".

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У п'ятницю, 19 травня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що від саміту НАТО у Вільнюсі він очікує насамперед "реального сигналу" про партнерство. Про це він заявив, виступаючи на українсько-американському форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розмовляючи з країнами-партнерами про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі, Україна не має на увазі режиму "відчинених дверей", а сподівається побачити прямий сигнал про подальше майбутнє партнерство.

"Як каже наш президент Володимир Зеленський: "Нам відчинили двері у 2008 році на Бухарестському саміті, тільки ніхто не знає, де ці двері знаходяться", — зазначив голова Міноборони.

Резніков зазначив, що Україна зараз виконує всі функції НАТО, руйнуючи "агресивну здатність Російської імперії", зменшуючи потенціал країни-агресора з погляду технічного спорядження та людського потенціалу та виступаючи "східним щитом для Європи та НАТО".

"Країни НАТО, на мою думку, мають бути зацікавлені у напрямку своїх ресурсів як мінімум на підвищення обороноздатності України, як свого східного щита. Тому питання прийняття нас у НАТО де-юре — це питання політичної волі. Ми усвідомлюємо, що це не станеться на саміті у Вільнюсі до перемоги, але це має статися після перемоги однозначно", — зазначив міністр.

За словами Резнікова, незважаючи на всі гарантії, Будапештський меморандум не працює, а українці вже не віритимуть усім обіцянкам та "відкритим дверям".

"Українці віритимуть лише у свої сили та свою зброю", — підсумував він.

Нагадаємо, 15 травня генсек НАТО заявив, що необхідно, щоб Збройні сили України були повністю сумісні з армією НАТО. Однак найголовніше завдання зараз забезпечити перемогу у війні над Росією.

Також нагадаємо, 17 травня колишній спецпредставник Державного департаменту США з України Курт Волкер припустив, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу до завершення війни з Російською Федерацією.