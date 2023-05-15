Немає сенсу обговорювати: Столтенберг назвав умову, за якої Україну візьмуть до НАТО

Генсек Альянсу вважає, що необхідно, щоб Збройні сили України були повністю сумісними з армією НАТО. Однак найголовніше завдання зараз – забезпечити перемогу у війні над Росією

Наразі немає сенсу обговорювати вступ України до НАТО, оскільки Росія ще не програла війну повністю. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на Копенгагенському саміті з питань демократії, пише The Guardian.

Він заявив, що очікує, що Альянс погодить програму допомоги Україні на багато років. Союзники в липні зустрінуться і надішлють дуже чіткий сигнал підтримки Києву.

"Щодо членства. Я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом альянсу. Про це йшлося кілька разів", — зазначив Столтенберг.

За його словами, Україна має право обирати власний шлях, а Москва не може їй вказувати. Двері для вступу в НАТО для країн завжди відчинені.

"Я також очікую, що ми погодимо багаторічну програму для України, в рамках якої ми працюватимемо над допомогою України перейти від стандартів, доктрин та обладнання радянської доби до стандартних доктрин та обладнання НАТО", — сказав генсек Альянсу.

Він зазначив, що необхідно, щоб Збройні сили України були повністю сумісні з армією НАТО. Однак найголовніше завдання зараз – забезпечити перемогу у війні над Росією.

"Бо тільки в тому випадку, якщо Україна візьме гору як суверенна незалежна нація в Європі, є сенс обговорювати, коли і як вона може стати членом Альянсу", — сказав він.

Нагадаємо, що в НАТО закликали не недооцінювати можливості РФ перед контрнаступом ЗСУ. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, Україна вже довела свій професіоналізм у звільненні територій, проте окупанти встигли створити значні оборонні рубежі.

Ще повідомлялося, що раніше Столтенберг говорив, що Україна стане членом НАТО. Він сказав, що всі союзники виступають за це, щоправда, не став називати можливі терміни.