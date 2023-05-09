"Питання часу": Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО

Генсек підкреслив, що всі союзники виступають за це, Україна має право приймати такі рішення, а не Росія, і двері Альянсу відчинені.

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Усі країни НАТО підтримують ідею вступу України до Альянсу, питання зараз лише у часі, коли це станеться. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті The Washington Post сьогодні, 9 травня.

Він вкотре наголосив, що рішення у цьому питанні приймає не Росія, а Україна, а двері НАТО залишаються відчиненими.

"Передусім, всі союзники з НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій власний шлях, що рішення приймає не Москва, а Київ. І, по-третє, всі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відчиненими. Питання в тому, коли це станеться", — зазначив він.

Генсек НАТО не назвав можливі терміни приєднання України до НАТО.

Нагадаємо, 20 квітня генсека НАТО помітили у центрі Києва. За інформацією ЗМІ, Єнс Столтенберг приїхав продемонструвати свою підтримку українцям перед контрнаступом ЗСУ.

Також генсек відвідав Бучу. За словами мера Анатолія Федорчука, наслідки руйнувань та злочинів РФ вразили Столтенберга. Федорчук подарував представнику НАТО монету із символами Бучі, виготовлену із ворожих куль.

На візит Столтенберга вже відреагували у Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО буде "істотною небезпекою" для країни-агресорки.

2 травня глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів журналістам, що рішення про членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) залежить від приблизно чотирьох країн-членів, при цьому одна з цих країн, яка гальмує членство України в Альянсі, "особливо важлива".