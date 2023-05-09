"Вопрос времени": Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО

Генсек подчеркнул, что все союзники выступают за это, Украина обладает правом принимать такие решения, а не Россия, а двери Альянса открыты.

Related video

Все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в Альянс, вопрос сейчас только во времени, когда это случится. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post сегодня, 9 мая.

Он в который раз подчеркнул, что решение в этом вопросе принимает не Россия, а Украина, а двери НАТО остаются открытыми.

"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми", — отметил он.

Генсек НАТО не стал называть возможные сроки присоединения Украины к НАТО.

Напомним, 20 апреля генсека НАТО заметили в центре Киева. По информации СМИ, Йенс Столтенберг приехал продемонстрировать свою поддержку украинцам перед контрнаступлением ВСУ.

Также генсек посетил Бучу. По словам мэра Анатолия Федорчука, последствия разрушений и преступлений РФ поразили Столтенберга. Федорчук подарил представителю НАТО монету с символами Бучи, изготовленную из вражеских пуль.

На визит Столтенберга уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет представлять собой "существенную опасность" для страны-агрессорки.

2 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналистам, что решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) зависит от примерно четырех стран-членов, при этом одна из этих стран, тормозящих членство Украины в Альянсе, "особенно важна".