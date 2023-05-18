Україна може вступити до НАТО до закінчення війни, – американський дипломат (відео)

Ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер зазначив, що Німеччина свого часу приєдналася до НАТО, бувши розділеною країною, а її східна частина була під окупацією СРСР.

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Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер припустив, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу до завершення війни з Російською Федерацією. Про це дипломат сказав під час брифінгу в Одесі 17 травня.

"Щодо того, чи може Україна приєднатися до НАТО до завершення війни, варто подивитися на Німеччину, яка приєдналася до НАТО, бувши розділеною країною, коли східна частина Німеччини була під окупацією СРСР", — сказав Волкер.

Дипломат також зазначив, що поки що неможливо сказати, коли і яким чином закінчиться російсько-українська війна. Він припустив, що ситуація може скластися по прикладу Кореї, коли країна була поділена на дві частини та все ще перебуває у стані конфлікту.

"Якщо відбудеться приєднання України до НАТО до завершення війни, можливо, п'ята стаття буде застосована тільки для тих територій, які до моменту приєднання контролюватимуться Києвом, однак ми повинні надіслати чіткий сигнал як Путіну, так і всім союзникам", — підсумував американський дипломат.

Курт Волкер про членство України в НАТО

У рамках брифінгу в Одесі Курт Волкер також повідомив, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 60 млрд доларів. За його словами, допомога може бути офіційно затверджена у вересні. Планується погодити постачання нових озброєнь до виборів президента США.

Нагадаємо, що 17 травня колишній держсекретар та радник президента США з національної безпеки Генрі Кісінджер вважає, що рішення європейських політиків залишити відкритим питання вступу України до НАТО було помилковим.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив 17 травня, що питання про вступ України до НАТО вирішуватиметься після завершення війни. При цьому він наголосив, що Лондон виступає за надання Києву "дорожньої карти" у цьому питанні.