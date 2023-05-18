Украина может вступить в НАТО до окончания войны, – американский дипломат (видео)

Экс-спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курт Волкер указал на то, что Германия в свое время присоединилась к НАТО, будучи разделенной страной, а восточная ее часть была под оккупацией СССР.

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Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс до завершения войны с Российской Федерацией. Об этом дипломат сказал во время брифинга в Одессе 17 мая.

"Что касается того, может ли Украина присоединиться к НАТО к завершению войны, стоит посмотреть на Германию, которая присоединилась к НАТО, будучи разделенной страной, когда восточная часть Германии была под оккупацией СССР", — сказал Волкер.

Дипломат также отметил, что пока невозможно сказать, когда и каким образом закончится российско-украинская война. Он предположил, что ситуация может сложиться по примеру Кореи, когда страна была разделена на две части и все еще пребывает в состоянии конфликта.

"Если состоится присоединение Украины к НАТО до завершения войны, возможно пятая статья будет применена только для тех территорий, которые к моменту присоединения будут контролироваться Киевом, однако мы должны отправить четкий сигнал как Путину, так и всем союзникам", — заключил американский дипломат.

Курт Волкер о членстве Украины в НАТО

В рамках брифинга в Одессе Курт Волкер также сообщил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов. По его словам, помощь может официально быть утверждена в сентябре. Планируется согласовать поставки новых вооружений до выборов президента США.

Напомним, что 17 мая бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что решение европейских политиков оставить открытым вопрос вступления Украины в НАТО было ошибочным.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 17 мая, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после завершения войны. При этом он подчеркнул, что Лондон выступает за предоставление Киеву "дорожной карты" в этом вопросе.