О членстве Украины в НАТО пока речи не идет, — Уоллес

По словам министра обороны Великобритании, решение о вступлении страны в Североатлантический Альянс будет приниматься всеми членами организации после войны.

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Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после завершения войны. Об этом в среду, 17 мая, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе пресс-конференции со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.

"Позиция относительно вступления Украины в НАТО очевидна — не прямо сейчас. В Украине война", — заявил Уоллес.

Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства отметил, что решение о вступлении Украины в Североатлантический Альянс будут принимать все члены НАТО после завершения войны. При этом он подчеркнул, что Лондон выступает за предоставление Киеву "дорожной карты" в этом вопросе.

Также Уоллес заявил, что сейчас важно направить совместные усилия на то, чтобы укрепить обороноспособность Украины в условиях российской агрессии, а также после войны. Министр добавил, что лучшим решением для России сейчас будет остановить агрессию против Украины.

"Великобритания и Германия посылают сигнал России, что агрессия неприемлема, что она не может выиграть эту войну, что она должна оставить Украину в покое", — подчеркнул Уоллес.

Вступление Украины в НАТО и саммит в Вильнюсе

15 мая СМИ писали, что среди группы из 31 страны НАТО есть консенсус, что, несмотря на поддержку Киева, Альянс не предложит Украине формальное членство на саммите в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля.

Ранее, 12 мая, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что на предстоящем саммите НАТО обсудят членство Украины в Североатлантическом Альянсе.

В тот же день, 12 мая, сообщалось, что Польша одобрила резолюцию о вступлении Украины в НАТО. В документе сказано, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей".

СМИ также писали, что 9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в Альянс, вопрос сейчас только во времени, когда это случится.