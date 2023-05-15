Саммит в Вильнюсе: Украина не получит от НАТО официального приглашения, — WP

В то же время страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах, включая обязательство по срокам вступления Украины в Альянс. Утверждается, что только вступление в НАТО, а не обещания, остановит применение силы РФ.x

Related video

Страны НАТО обсуждают следующие шаги для вступления в Альянс Украины и пытаются преодолеть разногласия относительно того, когда именно Киев в полной мере должен быть закрыт трансатлантическим щитом безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.

Дискуссии идут в преддверии саммита, на котором американский президент Джо Байден и представители других стран в Вильнюсе обсудят планы по укреплению защиты от РФ.

Согласно информации источников журналистов, среди группы из 31 страны есть консенсус, что, несмотря на поддержку Киева, НАТО не предложит Украине формальное членство на встрече на встрече, которая запланирована на 11-12 июля.

В то же время страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах, в т.ч. потенциальном обязательстве по срокам вступления Украины в НАТО, даже несмотря на то, что США и некоторые западноевропейские страны выступают за более мелкие шаги, например формальное обновление комиссии НАТО-Украина.

Посол Наталья Галибаренко, глава миссии Украины в НАТО, считает, что без решения о будущем членстве Украины в Альянсе, этот саммит не будет чем-то историческим.

По ее словам, несмотря на все сопряженные с Украиной сложности, НАТО "должно определить путь нашего вступления и создать алгоритм дальнейших действий вместо очередных заверений в "политике открытых дверей".

Среди прочих, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что его "вишлист" для Вильнюсского саммита включает "предоставление соответствующего пути" для Украины в НАТО, а перед саммитом, по его словам, обсуждается "уровень политической воли" относительно того, как быстро нужно действовать.

Страны, которые поддерживают более решительные действия, говорят, что история показывает, что только вступление, а не обещание вступления может остановить применение силы Россией.

Спустя несколько месяцев после того, как на на саммите НАТО 2008 года было провозглашено, что Украина и Грузия в конечном итоге вступят в Альянс, Путин ввел войска в Грузию, а медленные шаги Украины на пути к НАТО не остановили ни аннексию Крыма в 2014 году, ни полномасштабного вторжения 2022 года.

Но в отличие от 2008 года сейчас уже США и влиятельные страны Западной Европы предпочитают более медленный и осторожный подход.

Представители Соединенных Штатов говорят, что администрация Байдена отдает предпочтение тому, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине на поле боя перед ожидающимся контрнаступлением.

Политические контакты между НАТО и Украиной могут быть "несколько спорными, если мы не гарантирует, что сможем оказывать помощь в области безопасности", заявил представитель США в прошлом месяце в Брюсселе.

Напомним, что, по данным WP, Украина якобы планировала оккупацию российских населенных пунктов и взрыв нефтепровода "Дружба".

Также сообщалось, что в ГУР ответили на статью WP о связях с Пригожиным. По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, Минюст США расследует "вброс" американской газеты, в которой шла речь о контактах украинских спецслужб с ЧВК "Вагнер".