"Используем разные инструменты": в ГУР ответили на статью WP о связях с Пригожиным (видео)

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, Министерство юстиции США расследует "вброс" американской газеты о связях украинских спецслужб с ЧВК "Вагнер".

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали "вбросом" недавнюю публикацию американского издания The Washington Post о связях ведомства с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Юсов предложил ответить на вопрос — кому сейчас на пользу обсуждать подобные вещи, имея в виду связи ГУР с российскими наемниками. При этом он подчеркнул, что для освобождения территорий Украины спецслужбы прибегают к разным инструментам.

"Я думаю, что Украина и спецслужбы будут и должны обсуждать подобные вещи тогда, когда это будет нужно и будет отвечать национальным интересам Украины. Понятно, что Украина делает все возможное для того, чтобы защищать собственные национальные интересы — эффективно деоккупировать территорию. И если речь идет о спецслужбах, то да — для этого используются разные инструменты", – отметил Юсов.

По его словам, в США уже начали расследование по факту данной публикации

"Что касается отдельных "вбросов", касательно которых идут официальные расследования Министерства юстиции США, я не думаю, что мы с вами должны это комментировать", — подчеркнул Юсов.

Газета WP удалила фрагмент из интервью Зеленского по поводу контактов Пригожина и ГУР

15 мая стало известно, что американская газета The Washington Post удалила фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского, опубликованный на сайте издания 13 мая, относительно контактов Главного управления разведки Минобороны и Евгения Пригожиного, руководителя так называемой ЧПК "Вагнер".

Из текущей версии интервью по Зеленскому американскому изданию убрали подробности с вопросом о появлении тайных документов США. В них говорилось о связях Пригожина с ГУР. Предварительная версия материала сохранилась в интернет-архивах. Президент Украины подчеркнул, что журналисты опубликовали информацию, которая касается безопасности государства, что может помешать.

Напомним, 13 мая американская газета The Washington Post опубликовала информацию о том, что президент Владмир Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба". Это вроде бы позволило Киеву получить рычаги влияния на переговоры с Москвой.