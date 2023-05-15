"Використовуємо різні інструменти": у ГУР відповіли на статтю WP про зв'язки з Пригожиним (відео)

За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, Міністерство юстиції США розслідує "вкид" американської газети про зв'язки українських спецслужб із ПВК "Вагнер".

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали "вкиданням" нещодавню публікацію американського видання The Washington Post про зв'язки відомства з головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Про це у понеділок, 15 травня, заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Юсов запропонував відповісти на запитання — кому зараз на користь обговорювати подібні речі, маючи на увазі зв'язок ГУР із російськими найманцями. При цьому він наголосив, що для звільнення територій України спецслужби вдаються до різних інструментів.

"Я думаю, що Україна та спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України. Зрозуміло, що Україна робить все можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси – ефективно деокупувати територію. І якщо мова йде йдеться про спецслужби, то так — для цього використовуються різні інструменти", – зазначив Юсов.

За його словами, у США вже розпочали розслідування за фактом цієї публікації.

"Що стосується окремих "вкидів", щодо яких йдуть офіційні розслідування Міністерства юстиції США, я не думаю, що ми з вами повинні це коментувати", — наголосив Юсов.

Газета WP видалила фрагмент з інтерв'ю Зеленського з приводу контактів Пригожина та ГУР

15 травня стало відомо, що американська газета The Washington Post видалила фрагмент інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, опублікований на сайті видання 13 травня, щодо контактів Головного управління розвідки Міноборони та Євгена Пригожина, керівника ПВК "Вагнер".

З поточної версії інтерв'ю щодо Зеленського американського видання прибрали подробиці з питанням про появу таємних документів США. Там йшлося про зв'язки Пригожина з ГУР. Попередня версія матеріалу збереглася в інтернет-архівах. Президент України наголосив, що журналісти опублікували інформацію щодо безпеки держави, що може перешкодити.

Нагадаємо, 13 травня американська газета The Washington Post опублікувала інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба". Це начебто дозволило Києву отримати важелі впливу на переговори з Москвою.