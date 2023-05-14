Окупація сіл Росії та вибух нафтопроводу "Дружба": у WP дізналися "таємні плани Зеленського"

За даними журналістів, президент України пропонував військовому командуванню перекинути частини сухопутних військ в РФ. Такий варіант міг би надати Києву важелі впливу на переговорах із Москвою.

Related video

Президент України Володимир Зеленський пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву та підірвати нафтопровід "Дружба". Про це пише 13 травня американська газета The Washington Post (WP), посилаючись на секретні документи розвідки США, які стали доступними на платформі обміну повідомленнями Discord.

"Документи показують лідера з агресивними інстинктами, які різко контрастують з його публічним чином спокійного державного діяча, який витримує жорстокий тиск Росії", — зазначили журналісти після аналізу даних.

Зеленський на зустрічі із військовим командуванням наприкінці січня пропонував варіант перекидання українських сухопутних військ на територію ворога, щоб окупувати російські прикордонні населені пункти. На його думку, це надало б Києву важелі впливу на переговорах з Москвою.

У російському Бєлгороді часто гримлять вибухи

"Зеленський у деяких випадках стримує амбіції підлеглих, а іноді пропонує ризиковані воєнні дії", — наголосила газета.

А на окремій зустрічі наприкінці лютого з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним президент України висловив стурбованість відсутністю Києва ракет великої дальності, які здатні вразити місця дислокації загарбників у Росії. За даними видання, Зеленський запропонував, щоб ЗСУ атакували безпілотниками невказані місця дислокації у Ростові.

Ненависть до Угорщини

Журналісти наводять як приклад третю зустріч Зеленського в середині лютого з віцепрем'єркою Юлією Свириденко. Вони нібито обговорювали ідею вибуху на нафтопроводі "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

"Зеленський наголосив, що... Україна має просто підірвати трубопровід та знищити промисловість угорського [прем'єр-міністра] Віктора Орбана, яка сильно спирається на російську нафту", — сказано в одному з документів.

Фото: ТАСС

Представники розвідки кажуть, що Зеленський "виражав гнів" у бік Угорщини та міг висловлювати гіперболізовані, безглузді погрози.

Глава держави у коментарі WP назвав твердження американської розвідки "фантазією" та захистив право на нетрадиційну тактику для захисту України.

"Україна має повне право захищати себе, ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, є масові поховання, наших людей катують. Я впевнений, що ми маємо використовувати будь-які хитрощі", — заявив він.

За словами Зеленського, ніхто в Україні не віддавав наказів про наступальні дії чи удари по території Росії.

США вірять Зеленському, але ракети АТАСМS не дають

В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що відомості про коментарі Зеленського не стануть причиною для відмови у відправленні ЗСУ далекобійних ракет АТАСМS.

"Україна неодноразово брала зобов'язання використовувати зброю США відповідально та стратегічно для відбиття нападу військ РФ. Ми впевнені, що так буде й надалі", — заявив представник Пентагону.

Зеленський говорив, що ЗСУ не використовуватиме американську зброю для ударів по території Росії Фото: U.S. Army

Зеленський пообіцяв, що Україна не використовуватиме американську зброю для завдання ударів по території Росії, і Білий дім вважає, що цю обіцянку він виконав.

"Президент Зеленський виконав обіцянки, які він дав президенту Байдену, і ми не віримо, що це зміниться", — сказав високопосадовець адміністрації.

Український лідер у спілкуванні з WP заявив, що Штати не відправляють ракети АТАСМS, бо не довіряють Києву.

"Я думаю, вони бояться, що ми можемо використовувати їх на території Росії. Але я так скажу нашим партнерам — у нас є пріоритетна мета, на яку ми витрачаємо пакети боєприпасів, які отримуємо. Ми витрачаємо їх на деокупацію українських територій", — пояснив він.

Таємні атаки на російських військових у Сирії

Видання повідомляє, що в одному із документів описується план, який нібито розробила українська військова розвідка минулого року. Стратегія передбачала таємні атаки на російські сили у Сирії із використанням секретної курдської допомоги.

"Детальна змова мала відкрити нове поле бою за тисячі миль від України, але в грудні Зеленський наказав помічникам припинити планування операцій у Сирії", — цитують автори зміст документа.

Зеленський в інтерв'ю сказав, що залишає за собою право вивчити низку військових варіантів.

"У мене багато генералів, з якими я працюю. Це мої особисті розмови, війна йде через окупацію територій України, у результаті Україна має перемогти", — підсумував президент.

Нагадаємо, що Зеленський 13 травня говорив про обіцянку китайського лідера Сі Цзіньпіна не постачати ЗС РФ ракетами та іншою зброєю.

Президент Італії Серджо Маттарелла 13 травня заявив, що повністю на стороні України. НАТО, за його словами, надасть військову підтримку для досягнення справедливого миру для України.