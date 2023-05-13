"Пообіцяв особисто": Зеленський розповів про домовленості з лідером Китаю щодо війни

За словами українського лідера, незважаючи на розбіжності між Україною та Китаєм щодо "мирного плану Пекіна", Сі Цзіньпін пообіцяв йому не втручатися у війну і не допомагати ЗС РФ.

Related video

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто пообіцяв українському президенту не постачати ЗС РФ ракети та іншу зброю, яку вони можуть використати проти України. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу RAI у суботу, 13 травня.

"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", — сказав український президент.

Зеленський підкреслив, що отримав цю обіцянку особисто від лідера Комуністичної партії Китаю. Про якісь ще домовленості з Сі Цзіньпінем президент України у своєму інтерв'ю журналістам не повідомив.

Зазначимо, що 10 травня в МЗС Китаю спростували інформацію про військову допомогу РФ. Дипломат із КНР спростував, що компанії Пекіна постачають критично важливі компоненти для військової промисловості Росії та наголосив, що його країна підтримує "нормальні" торгові відносини з країною-агресором.

Також міністр закордонних справ Цінь Ган висловив сподівання на подальші обговорення мирного плану, який раніше пропонував Пекін.

Крім того, міністр закордонних справ Китаю заявив, що його країна не має наміру користуватися війною в Україні та щиро сподівається на подальше обговорення мирного плану, запропонованого Пекіном раніше цього року.

Нагадаємо, 8 травня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай бажає стабілізувати відносини зі США, хоча звинувачують останніх у "серії неправильних слів та вчинків", які ці відносини погіршили.