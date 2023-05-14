"Пообещал лично": Зеленский рассказал о договоренностях с лидером Китая, касающихся войны

По словам украинского лидера, несмотря на разногласия между Украиной и Китаем по поводу "мирного плана Пекина", Си Цзиньпин пообещал ему не вмешиваться в войну и не помогать ВС РФ.

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Лидер Китая Си Цзиньпин лично пообещал украинскому президенту не снабжать ВС РФ ракетами и иным оружием, которое они могут использовать против Украины. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу RAI в субботу, 13 мая.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", — сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что получил данное обещание лично от лидера Коммунистической партии Китая. О каких либо еще договоренностях с Си Цзиньпинем президент Украины в своем интервью журналистам не сообщил.

Заметим, что 10 мая в МИД Китая опровергли информацию о военной помощи РФ. Дипломат из КНР опроверг, что компании Пекина поставляют критически важные компоненты для военной промышленности России и подчеркнул, что его страна поддерживает "нормальные" торговые отношения со страной-агрессором.

Также министр иностранных дел Цинь Ган выразил надежду на дальнейшие обсуждения мирного плана, который ранее предлагал Пекин.

Кроме того, министр иностранных дел Китая заявил, что его страна не намерена извлекать выгоду из войны в Украине и искренне надеется на дальнейшее обсуждение мирного плана, предложенного Пекином ранее в этом году.

Напомним, 8 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай желает стабилизировать отношения с США, хотя обвиняют последних в "серии неправильных слов и поступков", которые эти отношения ухудшили.