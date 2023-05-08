"Несмотря на неправильные слова и поступки": Китай хочет наладить отношения с США
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган считает, что крайне необходимо стабилизировать китайско-американские отношения.
В Китае заявили о желании стабилизировать отношения из США, хотя обвиняют последних в "серии неправильных слов и поступков", которые эти отношения ухудшили. Об этом пишет Reuters сегодня, 8 мая.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи в Пекине с послом США Николасом Бернсом заявил, что крайне необходимо стабилизировать китайско-американские отношения. Речь идет о тайванском вопросе и "вытравливании принципа единого Китая".
"Серия ошибочных слов и поступков Соединенных Штатов с тех пор подорвала тяжело достигнутый положительный импульс китайско-американских отношений", — сказал он.
Он заявил, что сотрудничество стран было подорвано и отношения двух стран "опять столкнулись с холодным льдом".
5 мая директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Китай рассматривает возможность применения силы для захвата Тайваня.
2 мая посол США в Китае Николас Бернс сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Китай повлиял на решение Российской Федерации об окончании войны в Украине.
Во время брифинга 28 апреля Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с китайским лидером вопрос активного участия Пекина в мирных инициативах Украины.