"Несмотря на неправильные слова и поступки": Китай хочет наладить отношения с США

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган считает, что крайне необходимо стабилизировать китайско-американские отношения.

Related video

В Китае заявили о желании стабилизировать отношения из США, хотя обвиняют последних в "серии неправильных слов и поступков", которые эти отношения ухудшили. Об этом пишет Reuters сегодня, 8 мая.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи в Пекине с послом США Николасом Бернсом заявил, что крайне необходимо стабилизировать китайско-американские отношения. Речь идет о тайванском вопросе и "вытравливании принципа единого Китая".

"Серия ошибочных слов и поступков Соединенных Штатов с тех пор подорвала тяжело достигнутый положительный импульс китайско-американских отношений", — сказал он.

Он заявил, что сотрудничество стран было подорвано и отношения двух стран "опять столкнулись с холодным льдом".

5 мая директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Китай рассматривает возможность применения силы для захвата Тайваня.

2 мая посол США в Китае Николас Бернс сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Китай повлиял на решение Российской Федерации об окончании войны в Украине.

Во время брифинга 28 апреля Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с китайским лидером вопрос активного участия Пекина в мирных инициативах Украины.